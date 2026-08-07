ФЛЕЙШЕР РАФАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Из потомственных дворян, православный. Окончил 1-й Московский кадетский корпус. 18.8.1869 поступил в 3-е военное Александровское училище. 24.8.1871 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 11.8.1871) с назначением в Кексгольмский гренадерский полк. 15.10.1871 прикомандирован к лейб-гвардии Литовскому полку для совместной службы с братом. 14.8.1872 переведен в лейб-гвардии Литовский полк прапорщиком. 13.4.1875 произведен в подпоручики. 17.4.1876 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 22.7.1877 назначен командующим 1-й стрелковой ротой. 27.8.1877 утвержден командиром 1-й стрелковой роты. 30.8.1878 произведен в штабс-капитаны. 30.8.1883 произведен в капитаны. 23.1.1888 назначен командиром роты Его высочества. 12.11.1890 прикомандирован к лейб-гвардии Волынскому полку. 17.12.1890 назначен командующим 4-м батальоном. 21.4.1891 произведен в полковники с переводом в лейб-гвардии Волынский полк. 17.6.1891 утвержден командиром батальона. 9.7.1891 прикомандирован к лейб-гвардии Литовскому полку. 11.7.1891 назначен командующим 1-м батальоном. 11.8.1891 переведен в лейб-гвардии Литовский полк. 6.11.1891 утвержден командиром батальона. 12.4.1894 назначен заведующим хозяйством лейб-гвардии Литовского полка. 7.8.1895 назначен командиром 37-го пехотного Екатеринбургского полка. 1.12.1902 произведен в генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 41-й пехотной дивизии. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 25.6.1905 допущен к командованию Сахалинской резервной бригадой (утвержден командиром 18.7.1905). 17.7.1905 в виду занятия японцами острова Сахалин назначен в распоряжение командующего войсками Приамурского военного округа. 1.8.1905 назначен начальником Раздольнинского отряда. 1.10.1905 назначен председателем комиссии по приему и распределению военнопленных. 10.11.1905 был ранен во время беспорядков во Владивостоке. 13.3.1906 назначен в распоряжение начальника Главного штаба. 14.5.1906 назначен в распоряжение штаба Виленского военного округа. 19.7.1906 назначен начальником 1-й Сибирской пехотной резервной бригады. 27.1.1909 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником 27-й пехотной дивизии. 19.2.1914 произведен в генералы от инфантерии с увольнением со службы по возрастному цензу с мундиром и пенсией. Участник Первой мировой войны. 2.10.1915 определен на службу из отставки (со старшинством с 10.9.1922) с назначением и. д. генерала для поручений при командующим 2-й армией. 13.3.1916 назначен командующим 7-й Туркестанской стрелковой дивизией. 11.9.1916 назначен и. д. генерала для поручений при командующем 2-й армией. Скончался от цирроза печени в Действующей армии. 8.10.1916 погребен на Братском кладбище в Москве. 12.10.1916 исключен из списков умершим.

Жена: дочь купца Агриппина Николаевна (урожденная Шумилина). Детей не имел.