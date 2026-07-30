ФЛАВИЙ ВОПИСК (лат. Flavius Vopiscus)

Один из так называемых « Писателей Истории Августов » (Scriptores Historiae Augustae).

Именем Флавия Вописка подписаны пять последних биографий иператоров: Аврелиана (XXVI жизнеописание в сборнике), Тацита (XXVII), Проба (XXVIII), Фирма, Сатурнина, Прокула и Боноза (XXIX) и Кара , Карина и Нумериана (XXX). В настоящее время Флавия Вописка считают историографической фикцией, созданной подлинным автором «Истории Августов» для придания большего веса своему сочинению. В исследовательской литературе еще можно встретить ссылки на Вописка, но нормативной является ссылка на Scriptores в целом (SHA).

Иллюстрация :

Издание Scriptores Historiae Augustae. Париж, 1620 г.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев