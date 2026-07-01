ФИСК (лат. fiscus, изначально слово означало корзинку для денег, денежный ящик).

В древнем Риме частная казна императора.

В республиканское время так назывались средства, которыми распоряжался наместник провинции или военачальник. Фиск был учрежден Августом как личная казна, независимая от государственного эрария ; позже так стало называться все императорское имущество. Фиск пополнялся за счет доходов от императорских провинций, императорских пошлин в сенатских провинциях, «коронного золота», наследств, завещанных императору, и конфискованного имущества осужденных. До сих пор не до конца ясны вопросы о происхождении и юридическом статусе фиска и его отношения к эрария; наши источники содержат неясную и противоречивую информацию.

К концу I в. н.э. фиск был юридическим лицом, а до того Нерон назначил особого претора для рассмотрения дел между фиском и частными лицами, позже Адриан создал должность адвокатов фиска для таких случаев. Засвидетельствованы несколько других фисков: fiscus Asiaticus, fiscus Alexandrinus, fiscus castrensis, но нам нечего не известно об их отношение к императорскому фиску. Fiscus Iudaicus пополнялся за счет двух денариев в год, которые выплачивались всеми иудеями, жившими в Империи.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев