ФИШЕР СТАРШИЙ ПЕТЕР

Выдающийся немецкий литейщик и скульптор эпохи Возрождения.

1480-1490-е годы

Родился в семье потомственного художника и литейщика, представителя знаменитой и уважаемой творческой династии Нюрнберга, Германа Фишера Старшего. После его смерти Петер унаследовал в 1488 г. семейную литейную мастерскую. В 1489 г. получил статус мастера как член местной гильдии. В середине 1490-х с содействия городского совета вместе с С. Лайнбергером получил заказ на проведение работ при дворе пфальцграфа Филиппа в Гейдельберге. В 1495 г. выполнил надгробие архиепископа Эрнста Саксонского. Для изготовления саркофага мастер, вероятно, использовал макеты и эскизы, позволившие ему создать многофигурную композицию, где соединены барельефные и горельефные элементы. В этой работе еще сильны традиции готической скульптуры, выраженные в специфической драпировке обрамляющих тумбу фигур, использовании характерных для этого стиля архитектурных элементов и общем композиционном строе всех частей саркофага. Отличительной деталью, выделившей Фишера среди других мастеров города, стала проработка пластики фигур в сторону большей натуралистичности. Довольно быстро слава мастерской Фишера вышла за пределы Нюрнберга, и к началу XV в. он стал получать заказы по всей Священной Римской империи. В основном мастер и его ученики специализировались на изготовлении надгробий, саркофагов, рак и купелей.

В 1490-е Фишер вырабатывает уникальный творческий стиль, важной особенностью которого стал отход от средневековых традиций каменной и деревянной скульптуры. В частности, произведения мастера становятся пластически «самостоятельны». С одной стороны, они могут существовать вне контекста храмовой архитектуры, с другой, своими элементами гармонично вписываются в тектонику здания. Сплав лучших достижений готики и новаторских решений Ренессанса в творчестве Фишера перекликается с репутационным становлением Нюрнберга начала XVI в. как центра немецкого гуманизма.

1500-1520-е годы

П.П. Гнедич отмечает свойственную Фишеру «твердость рисунка, чистоту исполнения, верность натуре», которую он, вероятно, развил благодаря путешествию в Италию, пришедшемуся на 1507-1509 гг. Эта поездка познакомила мастера с литьем по восковой модели, что позволило Петеру и его подмастерьям создавать сложнейшие в композиционном отношении предметы и скульптуры. Наиболее выдающимся произведением мастерской Фишера стала рака св. Зебальда (1508-1519), созданная для одноименной церкви. Работа над ракой началась еще в 1488 г. – так, сохранились наброски, выполненные Фишером на пергаменте. Однако только в 1507 г. городской совет Нюрнберга принял переработанный проект и поручил мастерской его исполнение. Вместилище мощей покровителя Нюрнберга выполнено в виде сундука, расположившегося внутри арочных сводов. Тектоника архитектурных элементов подчеркнута скульптурным декором - вся поверхность раки занята разнообразными рельефными фигурами. Фишер в лучших традициях Ренессанса синтезировал образы библейских героев, средневековый бестиарий и персонажей из «Метаморфоз» Овидия, создав уникальный в своем повествовательном пластическом языке пример соединения разных традиций.

Покупка в 1505 г. соседнего с бывшей отцовской литейной мастерской здания позволила Фишеру расширить круг выполняемых работ. Одновременно он и его подмастерья трудились над заказами для Церкви, частных лиц и членов королевских домов. В 1514 г. мастерская Фишера изготовила две выдающиеся по своим художественным характеристикам фигуры для гробницы императора Максимилиана I в придворной церкви в Инсбруке. Бронзовые статуи королей Теодориха и Артура воплотили идеологию могущества Габсбургов, символизируя преемственность и кровную связь с великими правителями эпохи «начала» Европы. Сами фигуры, отличающиеся не только нетипичной для немецкой скульптуры позировкой, но и богатством и сложностью скульптурного декора, вероятно, были выполнены по эскизам Альбрехта Дюрера. Вместе с этим выдающимся живописцем и гравером Фишер ранее в 1511 г. работал над реконструкцией «Прекрасного источника» на рыночной площади Нюрнберга.

Как считают некоторые исследователи, большую роль в успехе мастерской Фишера Старшего сыграли его сыновья. Именно их влиянием объясняется появление античных сюжетов в творчестве мастера. Вероятное посещение Италии и обучение в местных литейных мастерских обогатило сыновей Фишера не только технологически. Например, ритмика античных драпировок, проявившаяся в работах мастерской начиная с 1505 г., говорит о близком знакомстве с выдающимися памятниками древности. Новым элементом не только для творчества Фишера, но и для круга нюрнбергских мастеров того времени стала выполненная с учетом перспективы проработка пространства.

Успешное исполнение многочисленных заказов и обогащение творческой манеры Петера Фишера Старшего стало возможным во многом благодаря тому, что его сыновья наследовали профессию знаменитой династии. Все пятеро сыновей мастера стали литейщиками и работали на отца. После смерти Петера Старшего в 1529 г. руководство мастерской взял его третий сын Ганс.