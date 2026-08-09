ФИШЕР ОТОКАР

Чешский литературовед, критик, поэт, драматург и переводчик.

Биография

Родился 20 мая 1883 г. в городе Колин Среднечешского края в еврейской семье. Окончив гимназию в родном городе, он поступил на философский факультет Пражского университета, где изучал германистику. Университет окончил уже в Берлине в 1905 г. После выпуска работал в университетской библиотеке в Праге, в 1909 г. стал доцентом, а в 1917 г. - профессором истории немецкой литературы Пражского университета. В 1920-1924 гг. Отокар Фишер также преподавал историю мировой драматической литературы в Пражской консерватории. В качестве эксперта его часто приглашали в зарубежные университеты с выездными лекциями и научными докладами.

Главным интересом в жизни Фишера был театр. Начиная с 1907 г., он работал в качестве театрального критика в таких изданиях как «Пршеглед», «Ческе ревю», «Народни листы», «Право лиду», «Лидове новины» и др. В 1920 г. Фишер стал одним из редакторов журнала «Jeviště». Кроме того, он был одним из редакторов «Альманаха» чешской литературной модерны за 1914 г. Фишеру не было равных в знании истории первых сорока лет существования чешского Национального театра и как знаток этого вопроса он приобрел значительный авторитет. Поэтому в 1935 г. один сезон он проработал в Национальном театре в качестве драматурга, а после смерти К. Х. Хилара Фишер стал его преемником на должности режиссера и занимал этот пост до самой смерти. Он умер в Праге 12 марта 1938 г. от сердечного приступа, получив известие об оккупации Австрии нацистской Германией.

Творчество

В качестве драматурга внес вклад в репертуар Национального театра, включив в него новые оригинальные произведения таких авторов как К. Чапек , К. Конрад, Ф. Тетауер, а также расширяя привычный круг произведений классических авторов (например, «Борис Годунов» А.С. Пушкина ).

Как теоретик и критик Фишер тщательно искал связи между гуманистическими идеалами прошлого и настоящего, а также связывал сферу культуры с социальной проблематикой. В своих критических работах он писал об истории чешской и немецкой литературы, а также рассуждал о вопросах театра и драмы. Его глубокие знания в области истории европейского театра и драмы нашли отражение в целом ряде критических статей и заметок, изданных лишь в одном сборнике «K dramatu» (1919). В своих рецензиях и эссе автор комбинировал теоретический подход с критическим анализом текста или постановки.

Фишер-литературовед сначала проявил себя как знаток немецких романтиков («Клейст и его творчество» (1912), «Фридрих Ницше» (1913), «Гейне» (1923-1924)). Уже здесь нашли применение исследования Фишера о возможностях использования психологического метода в литературоведении, позже зафиксированные в книге «Вопросы литературной психологии» (1917). По мнению Отокара Фишера, литературоведческое исследование должно опираться на филологический разбор текста, однако, значение литературной психологии заключалось в том, что именно благодаря ей удается определить уникальность и своеобразие конкретного авторского произведения. Подобный подход характерен также для его сборников литературных эссе «Душа и слово» («Duše a slovo», 1934) и «Слово и мир» («Slovo a svět», 1937).

В своей поэзии и драматических произведениях Отокар Фишер сосредоточился на проблематике внутренних противоречий индивида и его взаимоотношений с настоящим временем. В его поэтическом наследии можно выделить два периода. Первый, начиная со сборника «Царство мира» («Království světa», 1911) и заканчивая сборником «Голоса» («Hlasy», 1923) – рефлексивная поэзия, классическая по размеру, по тематике раздвоенная между образами романтического титанства, индивидуалистичного жеста и ощущением гнетущего одиночества и разочарования. После нескольких лет перерыва поэзия Фишера приобрела новые формы в таких сборниках как «Полдень» («Poledne», 1934); «Год» («Rok», 1935), «Гость» («Host», 1937) и др. Обращение к узким личным сферам постепенно уходит на второй план, и автор пытается связать воедино судьбу индивида с надличностным уровнем жизни. Фишер наполняет новым содержанием природный, семейный и родовой опыт человека, делая их основой его морального облика. Медитативная поэзия Фишера постоянно стремилась к расширению предметности, к интеллектуальному выстраиванию антагонистичных образов.

В своих театральных произведениях автор сначала сосредоточился на драме отдельного человека, разрываемого от внутренних противоречий, борющегося одновременно с самим собой и целым светом (трагедии «Пржемысловцы», 1918; «Геракл», 1919). Впоследствии напряжение драм Фишера переместилось от индивидуального к общественному уровню, к вопросу назначения и смысла революций, к связи между поступками отдельного человека и логикой истории. Одна из ярчайших пьес Фишера «Рабы» («Otroci», 1925) построена на конфликте Спартака с целой Римской империей. Главный герой хочет вопреки вечно сменяющим друг друга тирании и восстания против нее, реализовать мечту о справедливом, свободном, гуманном обществе, но его усилия лишь становятся причиной поражения мятежа рабов.

В качестве переводчика Фишер способствовал включению ведущих произведений мировой литературы в сферу чешской культуры и создал новую чешскую переводческую школу. В основном он переводил с немецкого языка (произведения Ф. Ницше, И. Гёте ), но также переводил и произведения испанских, французских ( Мольер , Ф. Вийон ) и русских авторов.