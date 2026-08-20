ФИРСОВ Николай Николаевич

Историк. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета (1888). Магистерская диссертация: «Русские торгово-промышленные компании в первую половину XVIII столетия» (1897). Докторская: «Правительство и общество в их отношениях к внешней торговле России в царствование императрицы Екатерины II » (1903).

Приват-доцент (1891), профессор (1903) Казанского университета. Придерживался либерально-народнических взглядов, что послужило причиной отстранения от преподавания в 1914-16. После 1917 вернулся к преподавательской деятельности. Ректор Восточной академии (1920-22), председатель Научного общества татароведения (1923-29), директор Музея пролетарской революции (1929-31).

Считается основателем собственной школы историков, ориентированных на изучение региональной истории. Отводил народным массам ведущую роль в истории. В трудах большое внимание уделялось общественной и индивидуальной психологии.

Сочинения:

Русские торгово-промышленные компании в 1-ю половину XVIII столетия: (Очерки из истории торгово-промышленной политики и соответствующих общественных отношений). Казань, 1896;

Император Александр I и его душевная драма. СПб.-М., 1910;

Смута и народ на Руси в начале XVII в. М., 1918;

Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья. Казань, 1919;

Пугачевщина. Опыт социолого-психологической характеристики. Л., 1924;

Исторические характеристики и эскизы. 1890-1920. Казань, 1921-30. Т.1-3;

Крестьянская революция на Руси в XVII веке: Исторический очерк. М.-Л., 1927;

Разин и разиновщина. Пугачев и пугачевщина. Казань, 1930.