ФИППС КОНСТАНТИН ДЖОН

Ранние годы и начало военной карьеры

Константин Джон родился 19 мая 1744 г. Точное место рождения не указано. Происходил из знатной английской семьи. Отец – Константин Фиппс, 1-й барон Малгрейв, пэр Ирландии.

Обучался в Итонском колледже. С января 1759 г. – кадет на «Монмуте», которым управлял его дядя А.Дж. Херви. В 1761 г. Ф. и его дядя оказались в составе команды «Дракона».

Участник экспедиции 1762 г. на Мартинику и Сент-Люсию. С марта 1762 г. – лейтенант. Оказался участником вооруженного конфликта, побывав при осаде Гаваны.

Капитан и исследователь

С ноября 1763 г. – командир «Дилидженса». Спустя два года, в июне 1765 г. переведен капитаном фрегата «Терпсихора». В 1766 г. на «Нигере» вышел в плавание к Ньюфаундленду. Командовал экспедицией Т. Адамс. С 1767 г. переведен на должность командира фрегата «Борей», который плавал в проливе Ла-Манш.

В 1768 г. избран депутатом парламента от округа Линкольн (до 1774 г). С июня 1773 г. командовал «Рейсхорсом» и «Каркассом». Корабли предназначались для экспедиции к Северному полюсу. Покинув Дептфорд, отряд вышел в путь. Добравшись до Шпицбергена и Семи островов, экипажи столкнулись со льдами. 17 сентября 1773 г. было решено возвращаться назад. Однако за время недолгого путешествия Ф. подготовил описания белого медведя и белой чайки. На следующий год вышла его книга, посвященная плаванию на Северный полюс.

Новый титул и возможности

В сентябре 1775 г. Ф. по наследству перешел титул барона Малгрейв и пэрское достоинство Ирландии. В 1776 г. он был избран депутатом парламента от округа Хантингдон (до 1780 г.). Также занял должность лорда Адмиралтейства. Однако морскую службу не оставил.

С 1778 г. командовал «Отважным». В июле принял бой от французского «Парижа» возле о-ва Уэссан. Нерешительность в бою привели Ф. на скамью подсудимых военно-полевого суда. Продолжил свою деятельность. В январе 1781 г. неподалеку от Бреста Ф. удалось захватить французский корабль «Минерва». С 1781 г. – в отставке.

С 1784 г. был депутатом парламента от округа Ньюарк. Одновременно исполнял должность казначея Британской армии, комиссара по делам Индии и лорда Торговли и плантаций. С 1790 г. – пэр Великобритании, с правом заседать в Палате лордов. На следующий год вышел в отставку по состоянию здоровья.

Умер Ф. 10 октября 1792 г. в Льеже. Его брат Генри по наследству подучил титул барона Малгрейв и пэрское достоинство Ирландии.