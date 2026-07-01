ФИННО-УГОРСКИЕ ПЛЕМЕНА

Кто такие финно-угры?

Финно-угорские народы делятся на две группы: финскую и угорскую. Финны – народ Финляндии, угры – венгры (по древнерусским летописям).

В настоящее время ученые подразделяют ф.-уг. на пять подгрупп:

1) прибалтийско-финская;

2) саамы, или лопари;

3) волжско-финская;

4) пермская;

5) угорская.

Часть ф.-уг. племен не дожила до наших дней. Согласно древнерусским летописям к ф.-уг. относились чудь, меря, мурома. Племя меря, обитавшее в междуречье рек Волги и Оки, на рубеже I – II тыс. вошла в состав племен восточных славян. Есть гипотеза, что потомки мери – марийцы. Племя мурома в I тыс. до н. э. располагалось в бассейне р. Оки, но к XII в. н. э. слилось с восточными славянами. Племя чудь связывают с финскими племенами, жившими в древности по берегам Онеги и Северной Двины.

Откуда пошли ф.-уг. племена

Значительное количество ученых называют прародину ф.-уг. – это граница Европы и Азии, районы между Волгой и Камой, Приуралье. Именно здесь в IV – III тыс. до н. э. появилось племенное сообщество, родственное по языку и близкое им по происхождению. К I тыс. н. э. ф.-уг. заняли большую территорию – северную часть Европейской России до р. Камы на юге.

Археологические раскопки свидетельствуют о принадлежности ф.-уг. к уральской расе (смешение европеоидных и монголоидных черт).

Ф.-уг. племена и русские

Первые сведения о ф.-уг. встречаются в русских летописях второй половины IX – X в. Летописцы говорят о таких племенах, как чудь, меря, весь, мурома, черемись, мордва.

Из источников следует, что основными занятиями у ф.-уг. были собирательство, охота, рыболовство, земледелие. Поселения располагались далеко друг от друга.

Длительное время ф.-уг. племена платили дань булгарским ханам, входили в состав Казанского ханства и Руси. В XVI – XVIII в. на землях ф.-уг. появились переселенцы с различных регионов Руси. Несмотря на сопротивление местных племен, наиболее серьезное из коих оказали марийцы, постепенно пришлый люд стал вытеснять традиции ф.-уг. Ассимиляция усилилась в связи с переселением самих ф.-уг. в различные регионы России.

Ф.-уг. сейчас

В мире насчитывается около 25 млн. представителей ф.-уг. Наиболее многочисленная группа – венгры (более 15 млн.). Меньше финнов (около 6 млн.), эстонцев (около 1 млн.). Остальные народности этой группы весьма немногочисленны: мордва (843 тыс.), удмурты (637 тыс.), марийцы (614 тыс.), ингерманландцы (около 30 тыс.), квены (около 60 тыс.), выру (74 тыс.), сету (10 тыс.). Самые малочисленные – ливы (400 человек), водь (100 человек).

Ф.-уг. языки

В древности ф.-уг. говорили на едином ф.-уг. языке. С делением группы на племена и их отдалением язык видоизменялся. Ф.-уг. языки сохранились у финнов, венгров, эстонцев и других народностей.

Ф.-уг. культура

Большинство памятников культуры ф.-уг. найдены на территории обитания этноса. В основном это памятники начала нашей эры и раннего средневековья. Многие народы сохранили свои культуру, традиции и обычаи вплоть до сегодняшнего времени. Это проявляется в их обрядах, танцах, национальной одежде и обустройстве быта.

Религия ф.-уг.

Подавляющее большинство ф.-уг. – православные. В XII в. крестились вепсы, в XIII в. – карелы, в конце XIV в. – коми. Для перевода Священного писания на язык коми возникла пермская письменность – единственный самобытный ф.-уг. алфавит. В XVIII – XIX вв. православными стали мордва, удмурты и марийцы; среди марийцев, удмуртов, саамов и некоторых других народов сохранилось двоеверие.

Финны, эстонцы и западные саамы – лютеране, венгры – католики. У удмуртов и марийцев сохранялась своя древняя религия.