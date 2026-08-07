ФИНЛЯНДИЯ В ВОЙНЕ ПРОТИВ СССР (1941-1944)

Военное сотрудничество Финляндии со странами Оси в годы Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз. В речи по радио А. Гитлер заявил, что немецкие войска «в союзе со своими финскими товарищами» ведут борьбу на берегах Северного Ледовитого океана. Финское правительство поспешило опровергнуть это сообщение, заявив о нейтралитете Финляндии. Но оба заявления не отражали истинного положения дел. Находившиеся на севере Финляндии немецкие и финские войска еще только готовились к переходу в наступление. Что же касается позиции правительства Финляндии, то она была не нейтральной, а прогерманской. Германо-финляндское военное сотрудничество на антисоветской основе началось после того, как 31 июля 1940 г. на совещании высшего командования вермахта, принявшего решение о подготовке к нападению на СССР в мае 1941 г., Финляндия была отнесена к числу вероятных союзников Германии. С августа 1940 г. по указанию Гитлера начались поставки немецкого вооружения в Финляндию. 12 и 22 сентября между странами были заключены два соглашения, по которым Германия получила право на транзит через финскую территорию войск и военных материалов в оккупированную Норвегию. Под прикрытием этих соглашений началось превращение Финляндии в плацдарм для нападения на СССР с северо-запада. Начиная с осени 1940 г. в различных вариантах плана нападения на СССР, разрабатывавшихся германскими военными штабами, финским войскам неизменно отводилось важное место в проведении операций по захвату Мурманска и Ленинграда. В окончательном варианте плана войны против Советского Союза, утвержденном Гитлером 18 декабря 1940 г. в директиве № 21 под условным наименованием «Барбаросса», указывалось, что Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание немецких войск, следующих из Норвегии через ее территорию к советской границе, и вести боевые действия совместно с этими войсками. На Финляндию возлагался также захват военно-морской базы СССР на полуострове Ханко. В конце мая-начале июня 1941 г. в ходе переговоров между представителями высшего военного командования Германии и Финляндии были подробно обсуждены и приняты конкретные решения, относящиеся к задачам Финляндии в подготовке и ведении войны против СССР. По мнению финских генералов, Германия должна была разгромить СССР в течение 6 недель, в крайнем случае, не позднее чем через 4 месяца. Их мнение разделяло и политическое руководство Финляндии. За сотрудничество в разгроме СССР оно рассчитывало получить поддержку Германии в осуществлении замыслов создания «Великой Финляндии» за счет советских земель. В меморандуме финского правительства, которое оно 14 июня 1941 г. направило в Берлин, выдвигались претензии на ревизию Московского мирного договора от 12 марта 1940 г., подписанного после окончания советско-финской войны 1939-1940 гг.; содержалось требование включить в состав Финляндии советскую Карелию и Кольский полуостров. Политическое и военное руководство Финляндии, вступив в союз с германским руководством, вместе с тем ставило перед собой цель скрыть этот факт от мировой общественности и собственного народа. Поэтому уже в ходе германо-финляндских переговоров в мае-июне 1941 г. оно подыскивало аргументы в пользу версии о том, что Финляндия начнет оборонительную, не захватническую войну. 16 июня Маннергейм подтвердил желание финского руководства, чтобы главные операции финских войск начались после того, как перейдет в наступление сосредоточенная на севере Финляндии немецкая армия «Норвегия». Уже во время переговоров в Хельсинки начались последние германо-финляндские приготовления к агрессии. До 14 июня в северных портах Финляндии высадилось более 30,6 тыс. немецких солдат. Оттуда они направлялись в район Рованиеми. С 10 июня в Финляндии началась мобилизация в пограничные войска. 11 июня вблизи Рованиеми был создан командный пункт немецкой армии «Норвегия». 16 июня финское командование получило подтверждение из Берлина о том, что в ближайшее время Германия выступит против СССР. В Финляндии началась всеобщая мобилизация. 3-й финский армейский корпус в составе двух дивизий и батальон пограничной охраны «Петсамо» были преданы в подчинение командования армии «Норвегия». Для ведения боевых действий против СССР маршал Маннергейм оставил под своим командованием 14 дивизий и 3 бригады. В ночь с 21 на 22 июня немецкие корабли с помощью финских лоцманов поставили минные заграждения у выхода из Финского залива. Тогда же финские пограничники открыли границу с Норвегией немецкому горному корпусу «Норвегия», войска которого скрытно сосредоточились в Петсамо. На рассвете 22 июня, незадолго до начала нападения Германии на СССР, группа немецких самолетов, вылетевшая из Восточной Пруссии в сопровождении финских штурманов, установила магнитные мины в кронштадской бухте, а затем приземлилась на финский аэродром для заправки горючим. 22 июня, чтобы выиграть время для беспрепятственного вывода войск на исходные позиции, финское правительство сделало заявление о нейтралитете. 22 июня нарком обороны маршал С. К. Тимошенко отдал войскам Ленинградского военного округа строгий приказ не допускать никаких действий, которые могли бы привести к обострению советско-финляндских отношений. Такой же приказ получили Северный и Балтийский Краснознаменный флоты. Но становилось все яснее, что заявление финского правительства о нейтралитете продиктовано лишь тактическими соображениями. 25 июня советское руководство отдало приказ ВВС нанести удары по скоплениям немецких самолетов на финских аэродромах, с которых они совершали боевые вылеты против советских войск. Одновременно Московское радио сообщило, что действия советской авиации направлены не против Финляндии, а против находящихся на ее территории немецких вооруженных сил. Но эта акция 26 июня была использована финским руководством как повод для официального заявления о том, что СССР напал на Финляндию и она вынуждена защищаться. После этого финское правительство в своей пропаганде начало утверждать, что оно ведет якобы не захватническую, а оборонительную «войну-продолжение» Зимней войны 1939-1940 гг. 29 июня-1 июля 1941 г. развернутые на севере Финляндии немецкие войска горного корпуса «Норвегия», 36-го армейского корпуса и финские войска 3-го армейского корпуса, включенные в состав армии «Норвегия», начали наступление на Мурманск, Кандалакшу и Лоухи. Советские войска 14-й армии Карельского фронта в тяжелых боях сорвали попытки превосходящих сил противника захватить Мурманск и перерезать Мурманскую железную дорогу. 10 октября Гитлер был вынужден отдать распоряжение о переходе войск армии «Норвегия» к обороне на всех участках ее фронта. Дальнейшие попытки широкого наступления на восток успеха не имели. Далеко не так успешно, как планировало немецкое и финское командование, развивались события и в районе Ленинграда и Ладожского озера. 8 июля 1941 г. войска Во время посещения немецкой 168-й дивизии, действовавшей на Свирском участке фронта. Ее командование приказало развернуть 10 июля наступление на Ленинград между Чудским и Ильменским озерами. В связи c этим главное командование сухопутных войск Германии приняло решение об одновременном начале ранее спланированного удара финских войск вдоль восточного побережья Ладожского озера, чтобы соединиться с немецкими войсками юго-восточнее Ленинграда. Через германский штаб связи в Хельсинки это решение было доведено до главнокомандующего финскими вооруженными силами К. Маннергейма. По его приказу развернутая к тому времени у юго-восточной границы финская Карельская армия 10 июля перешла в наступление с целью форсировать реку Свирь в районе города Лодейное Поле и соединиться там с наступавшими с запада немецкими войсками. Такие действия финских войск усилили угрозу Ленинграду. Однако вскоре выяснилось, что силы группы армий «Север» оказались скованными советскими войсками в районе Луги. Наступление финских войск тоже развивалось медленно. 23 июля они были остановлены советскими войсками в 60 км от реки Свирь. Финское командование быстро убедилось в том, что просчиталось в оценке боеспособности Красной Армии. Главнокомандующий финскими вооруженными силами маршал К. Маннергейм отмечал, что столкнулся с «трудностями, которые всюду оказались более значительными, чем можно было бы предположить». По этой причине он дважды отклонял выдвинутое немецким командованием требование развернуть наступление на Карельском перешейке с целью соединения с немецкими войсками на реке Неве. Вместе с тем он оказал немалую услугу нацистам тем, что согласился активно содействовать блокаде Ленинграда и связать к северу от него крупные силы советских войск. Вскоре были полностью исчерпаны наступательные возможности финских войск в северной и средней части советской Карелии. В середине декабря 1941 г. они были остановлены советскими войсками на рубеже западнее Кандалакши, Лоухов, Ухты, Ругозера, станции Масельская и у южного участка Беломорско-Балтийского канала. На полуостров Ханко финские войска вступили в декабре 1941 г., после того как советский гарнизон оттуда эвакуировался. В кон. 1941 г. вооруженные силы Финляндии, потеряв только убитыми 25 тыс. солдат и офицеров, перешли к стратегической обороне на всех участках занимаемого ими фронта. Советские войска остановили противника дорогой ценой. Только до 10 октября 1941 г. в оборонительных боях в Карелии и Заполярье части Северного и Карельского фронтов, 7-й отдельной армии, Северного флота и Беломорской военной флотилии потеряли безвозвратно более 68 тыс. человек. С начала войны против СССР финское политическое руководство верило, что германскому вермахту удастся разгромить Красную Армию. Поэтому в августе оно отвергло поступившее к ним через посредничество США предложение из Москвы заключить новый советско-финляндский договор, в котором были бы сделаны «некоторые территориальные уступки Финляндии». Великобритания и США осенью 1941 г. пытались склонить финское руководство выйти из агрессивной коалиции и тем самым облегчить тяжелое положение мирного населения блокированного Ленинграда. Но в Хельсинки всячески уклонялись от обсуждения этого вопроса. Там еще надеялись, что союз с Германией откроет им возможность реализовать замысел о создании «Великой Финляндии». Поэтому финское правительство 26 ноября 1941 г. подписало протокол о присоединении к Антикоминтерновскому пакту. За проявленную таким способом солидарность с Германией ему удалось заручиться согласием Гитлера на включение в финляндское «жизненное пространство» Кольского полуострова. На отказ Финляндии порвать военно-политическое сотрудничество с Германией английское правительство 6 декабря 1941 г. отреагировало объявлением ей войны. В связи с тем, что финские войска активно участвовали в блокаде Ленинграда, СССР ужесточил свою позицию в вопросе, касающемся условий будущего мирного урегулирования с Финляндией. 16 декабря в Москве было решено настаивать на восстановлении советско-финляндской границы, установленной мирным договором между СССР и Финляндией 1940 г. После того как зимой 1943 г. советские войска прорвали блокаду Ленинграда под Шлиссельбургом, а немецкие войска потерпели катастрофу под Сталинградом, финляндское руководство окончательно утратило веру в победоносный для него исход войны. 5 марта 1943 г. по инициативе президента Р. Рюти было сформировано новое правительство, в которое, в отличие от предыдущего правительства, не были включены представители про-фашистской партии Патриотическое народное движение (ПНД). Рюти и министры нового правительства были едины в том, что пришло время при посредничестве США вступить в мирные переговоры с Советским Союзом. При этом они рассчитывали, что за выход Финляндии из войны и вывод финских войск с захваченной ими летом и осенью 1941 г. части территории советской Карелии им удастся получить согласие СССР на ревизию итогов войны 1939-1940 гг. и на установление финляндско-советской границы по состоянию на 1939 г. Нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов 26 марта 1943 г. сообщил в Вашингтон, что Финляндия, если она хочет мира, должна разорвать отношения с Германией и добиться вывода ее войск со своей территории, отвести свои войска на границу, установленную советско-финляндским мирным договором 12 марта 1940 г., провести демобилизацию с целью сокращения вооруженных сил, а также возместить Советскому Союзу половину ущерба, причиненного ею в ходе совместной с Германией войны. Советские условия мирного урегулирования с Финляндией показались тогда правительству США слишком жесткими. В начале апреля оно решило не доводить их до сведения финского правительства. По этой причине произошла значительная задержка в налаживании советско-финляндских мирных переговоров. Главным же препятствием на пути стремления Финляндии к миру являлась Германия. Германскому правительству стало известно о финских настроениях. 26 марта 1943 г. И. Риббентроп потребовал, чтобы германо-финляндские союзные отношения были закреплены в политическом договоре, который содержал бы обязательство Финляндии «без взаимного согласия с Германией не заключать с СССР перемирия или мира». С большим трудом финскому правительству удалось все же избежать заключения этого договора и тем самым сохранить за собой самостоятельность в решении вопроса о мире с СССР. Отступление немецкой группы армий «Север» в нач. 1944 г. привело к тому, что финские войска, занимавшие позиции севернее Ленинграда, утратили оперативно-стратегическое взаимодействие с войсками вермахта. В то же время советские соединения обеспечили себе благоприятные предпосылки для нанесения ударов по занимавшим оборону на Карельском перешейке финнам. Финское правительство, понимая это, решило вступить в переговоры с СССР о перемирии. 12 февраля в Стокгольм для установления контактов с советским полпредом в Швеции A. М. Коллонтай прибыл государственный советник Ю. Паасикиви. Ему удалось выяснить, что советское правительство готово вступить в переговоры с Финляндией, если она согласится на разрыв отношений с Германией, интернирование в Финляндии находящихся там немецких войск, возобновление действия советско-финляндского мирного договора 1940 г. и освобождение военнопленных и гражданских лиц, вывезенных на работу в Финляндию из СССР и союзных ему государств. Остальные вопросы было предложено обсудить на предстоящих переговорах в Москве. Большинство членов парламента Финляндии посчитало эти предварительные условия приемлемыми. 6 марта Ю. Паасикиви и бывший министр иностранных дел Финляндии К. Энкель инкогнито прибыли в Осло, а оттуда в Москву. Советско-финляндские переговоры состоялись 27 и 29 марта 1944 г. B. М. Молотов в дополнение к изложенным ранее предварительным условиям выдвинул требование о поэтапном сокращении финских войск до уровня мирного времени, о возмещении Финляндией нанесенного ущерба СССР, а также о возвращении СССР Петсамской области. Советское руководство не ставило вопроса о вводе своих войск в Финляндию. Однако ее правительство и парламент после окончания переговоров в Москве отказались принять советские условия, заявив, что они ставят под угрозу существование Финляндии как самостоятельного государства. 10-20 июня войска Ленинградского фронта провели Выборгскую операцию, в ходе которой отбросили финнов от Ленинграда на север на 110-120 км и овладели Выборгом. 21 июня-9 августа войска Карельского фронта провели Свирско-Петрозаводскую операцию, в ходе которой освободили Петрозаводск и почти всю советскую Карелию. Успех этих операций предопределил выход Финляндии из войны. 19 июня финское правительство снова обратилось к СССР с просьбой о перемирии. Эта просьба была удовлетворена. О готовящемся вылете финской делегации в Москву стало известно в Берлине. 22 июня в Хельсинки прибыл министр иностранных дел Германии И. Риббентроп и в ультимативной форме потребовал от президента Финляндии Р. Рюти немедленно подписать германо-финляндский договор, в котором было бы зафиксировано обязательство Финляндии не заключать с СССР сепаратного мира или перемирия. Рюти принял компромиссное решение. 26 июня он от собственного имени направил Гитлеру письмо, в котором обещал, что он не заключит мир с СССР и не допустит, чтобы назначенное им правительство вело переговоры о мире или перемирии. Давая такое обещание, Рюти заранее знал, что его не одобрит парламент. 1 августа он оставил свой пост и тем самым обесценил свое обещание Гитлеру. 5 августа парламент избрал главой государства маршала Маннергейма, который взял твердый курс на заключение перемирия с СССР. 29 августа советское правительство удовлетворило просьбу нового финского правительства принять в Москве его делегацию с условием, что Финляндия порвет отношения с Германией и в течение двух недель, не позднее 15 сентября, предъявит ей требование вывести войска с финской территории. 2 сентября Маннергейм уведомил Гитлера о решении Финляндии выйти из войны. 7 сентября финская делегация во главе с премьерминистром А. Хакцелем вылетела в Москву. 19 сентября советско-финляндское соглашение о перемирии было подписано. Согласно условиям перемирия, Финляндия должна была отвести свои войска за линию советско-финляндской границы и разоружить все оставшиеся на ее территории немецкие войска. К тому времени Гитлер уже отдал находившейся тогда в Финляндии 20-й горной армии приказ отходить на север страны. В конце сентября-начале октября началось отступление немецких войск из Финляндии. 25 апреля 1945 г. они были полностью изгнаны с финской территории. Данные об общих безвозвратных потерях советских войск в боевых действиях против финских и немецких частей в Карелии и Заполярье, начиная с лета 1941 г. до 19 сентября 1944 г., еще требуют некоторого уточнения, но составили не менее 145 тыс. человек. За время отступления с финской территории немецкие войска применяли тактику «выжженной земли». Они разрушили 1060 крупных мостов (в т. ч. железнодорожных), 3426 малых мостов и туннелей, полностью и частично уничтожили 725 км железнодорожных путей, разрушили 16 аэродромов, затопили 2 парохода и 1000 мелких судов, уничтожили одну крупную ГЭС и многие предприятия, а также все собственные военные сооружения; заложили ок. 100 тыс. мин, сожгли и разрушили десятки тысяч жилых домов и общественных зданий. Общие потери армии финнов в войне против СССР за 1941-1944 гг. составили более 82 тыс. человек. Таков был финал т. н. германо-финляндского «братства по оружию».

Исторические источники:

Сборник документов Верховного Главнокомандования за период Великой Отечественной войны. М., 1968.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015