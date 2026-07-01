ФИНЛЯНДИЯ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1809-1917)

Существование Великого княжества Финляндского – генерал-губернаторства в составе России в 1809-1917 гг.

Вхождение и положение

В 1807 г. Российская империя присоединилась к континентальной блокаде, направленной против Великобритании и ее союзников, в число которых входила и Швеция, чьей составной частью на тот момент была Финляндия. Сначала Россия дипломатическими средствами пыталась вынудить эту страну присоединиться к континентальной блокаде, но эти усилия ни к чему не привели. В 1808 г. российская армия начала против Швеции войну. В июне того же года российский император Александр I издал манифест, в котором обещал финнам сохранение многих прежних законодательных положений, действовавших еще со шведских времен. В марте 1809 г. российские войска овладели Аландскими островами, и вскоре армия Швеции капитулировала. В сентябре 1809 г. был заключен Фридрихсгамский мир, по которому Финляндия становилась частью России.

Великое княжество Финляндское являлось автономией в составе Российской империи.В Петербурге была создана комиссия по делам Финляндии (с 1891 г. – комитет), а реальная власть в этой части страны находилась в руках генерал-губернатора. Главным административным органом княжества был императорский Сенат. Финляндия обладала автономной таможенной и судебной системой, там был учрежден собственный банк, в качестве платежного средства использовалась финская марка, в княжестве официально использовались финский и шведский языки. Столицей Великого княжества Финляндского несколько лет был г. Або, позже – Гельсингфорс (Хельсинки).

История

При императоре Николае I в финских школах было дозволено обучение на финском языке, на котором разрешалось издавать литературу религиозной и исторической тематики (это же касалось и шведского языка). Первый лицей с преподаванием на финском языке появился при Александре II. Во время правления Александра III в Финляндии начался процесс русификации, вызывавший недовольство у местного населения. Этот процесс продолжился и при Николае II.

После окончания революции 1905-1907 гг. автономия Финляндии была вновь урезана: император, Государственный совет и Государственная дума были наделены полномочиями издавать законы для этой части империи. Тогда же была проведена реформа сейма, который был заменен на однопалатный парламент (Эдускунту).

После Февральской революции 1917 г. все автономные права Финляндии, потерянные после революции 1905-1907 гг., были восстановлены. Но летом 1917 г. финляндский сейм провозгласил полную независимость страны во внутренних делах. Временное правительство распустило сейм. Но после Октябрьской революции, в декабре того же года в финском Сенате была разработана Декларация независимости Финляндии, одобренная Эдускунтой. Тогда же независимость Финляндии была признана советским правительством во главе с В.И. Лениным.