ФИЛОСОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

Российский военный и государственный деятель, первый Главный прокурор Российской империи, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный тайный советник (1881), муж А.П. Философовой (урожденной Дягилевой), отец Д.В. Философова.

Происходил из дворянского рода. Окончил училище правоведения (1841). С 1841 года – в канцелярии 2 департамента Сената, в 1842 году прикомандирован к сенатору И.Н. Толстому, вместе с ним проводит ревизию Восточной Сибири. В 1846 году уволен от дел ревизии, прикомандирован к 6-му отделу департамента Министерства юстиции. В 1851-1854 годах – обер-прокурор различных отделений в Сенате (с 1850-го – и.о.). С 1854 года – герольдмейстер. 23 февраля 1855 года был церемониймейстером при погребении императора Николая I.

5 сентября 1856 года назначен генеральным аудитором Военного министерства. С начала 1860-х годов активно участвует в проведении военных реформ 1860-70-х годов, один из ближайших сотрудников Д.А. Милютина. С 1866 года – делопроизводитель Особой комиссии для рассмотрения проекта Военно-уголовного устава, председатель редакционной комиссии по вопросу о наказаниях за военно-служебные преступления. С 30 марта 1867 года – начальник Главного военно-судного управления, статс-секретарь Е. И. В.

С 1 сентября 1867 года Философов – главный военный прокурор. При его участии открываются военно-окружные суды в Харькове, Одессе, Вильно, Киеве, Казани, Варшаве, Оренбурге. Философов активно участвует в проведении инспекций военных округов.

Философов – член Государственного совета (1873), Комиссий Государственного совета о тюремном преобразовании (1873) и по пересмотру законоположений о казённых заготовлениях и хозяйственных операциях (с 1881 года председатель), действительный член Юридического общества при Санкт-Петербургском университете (1877), почетный член Военно-юридической академии (1881).

Похоронен в с. Бежаницы Новоржевского уезда Псковской губернии (ныне поселок Бежаницкого района Псковской области).