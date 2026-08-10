ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД

Насильственная высылка из РСФСР ряда деятелей культуры и науки, проведённая осенью 1922 года по инициативе советской власти и лично В.И. Ленина. Эта высылка явилась частью культурной революции – комплекса мероприятий, направленного на коренную перестройку культурной и идеологической жизни общества.

В начале 1920-х годов идеалистическое направление в философии всё ещё играло большую роль в интеллектуальной жизни общества: с 1918 года действовало Психологическое общество, с 1919 года – Вольная философская ассоциация (Вольфила) и Социологическое общество, с 1921 года – Философское общество при Петроградском университете. Кроме того, многие преподаватели ВУЗов не принимали марксистскую идеологию и критически относились к советской власти. В начале 1922 года прошла забастовка профессоров МВТУ (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) с требованием университетской автономии. В том же году Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, Ф.А. Степун и Я.М. Букшпан выпустили сборник статей «Освальд Шпенглер и закат Европы», встреченный резкой критикой Ленина (назвал книгу «литературным прикрытием белогвардейской организации»). 12 марта 1922 года вышла статья В.И. Ленина «О значении воинствующего материализма» («Под знаменем марксизма», № 3). В ней были подвергнуты критике журнал «Экономист» (ведущий автор – П.А. Сорокин) и либеральная профессура в целом. В статье впервые прозвучала идея высылки инакомыслящих профессоров в страны «буржуазной демократии».

15 мая 1922 года Ленин предлагает наркому юстиции Д.И. Курскому дополнить Уголовный кодекс статьёй о праве замены расстрела высылкой за границу, а также добавить наказание в качестве расстрела за неразрешённое возвращение из-за границы. В результате УК был дополнен ст. 70 («Пропаганда и агитация в направлении помощи международной буржуазии») и 71 (о самовольном возвращении). 19 мая 1922 года в письме Ф.Э. Дзержинскому Ленин предложил программу конкретных мер. Подлежащие высылке лица делились на несколько групп: 1) беллетристы; 2) публицисты и политики; 3) экономисты; 4) техники; 5) профессора и преподаватели и т.д. Также были составлены списки: московский, петроградский, украинский. Среди депортируемых деятелей философов было сравнительно немного, но они выделялись своей известностью и интеллектуальным потенциалом. Всего исследователи насчитывают около 270 человек, высланных за пределы РСФСР в рамках данной операции.

16-18 августа в РСФСР и на Украине состоялись аресты внесённых в списки деятелей. Арестованные давали подписку о невозвращении в РСФСР под угрозой смертной казни. При этом советской власти не удалось договориться с принимающей стороной – Германией: высылаемым приходилось лично ходатайствовать о визах. Большую роль в переговорах сыграл Г. Хилгер, главный уполномоченный Германского Красного креста в РСФСР.

29 сентября 1922 года из Петрограда отплыл пароход «Обербургомистр Хакен». На борту находились Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, С.Е. Трубецкой, Б.П. Вышеславцев и др. Всего – 24 человека (с семьями – 84). 30 сентября пароход прибыл в Штеттин (Германия). 16 ноября этим маршрутом проследовал пароход «Пруссия» (прибыл в Штеттин 18 ноября). В числе его пассажиров были Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, А.А. Кизеветтер и др. Всего – 17 человек (с семьями – 44). Также 19 сентября из Одессы в Константинополь отбыли А.В. Флоровский и В.П. Бабкин, 23 ноября поездом из Москвы в Ригу отбыли П.А. Сорокин, А.В. Пешехонов и др., из Москвы в Берлин – Ф.А. Степун, Н.И. Любимов и др. 30 декабря из Крыма в Константинополь отбыл С.Н. Булгаков. Кроме того, большая часть т.н. «украинского» списка была депортирована в северные и восточные районы РСФСР. В то же самое время из Грузии были высланы 60 меньшевиков (прибыли в Берлин 3 декабря 1922 года).

Высылка представителей русской интеллигенции из РСФСР стала важной частью борьбы советской власти с инакомыслием и способствовала упрочению положения марксистско-ленинской идеологии в обществе, установлению более полного партийного контроля над системой образования. Высылка интеллигенции нанесла удар по интеллектуальному потенциалу страны, обозначила разрыв преемственности в развитии отечественной культуры. В то же время многие высланные деятели науки и культуры смогли продолжить за рубежом свою деятельность, став частью социокультурного феномена, известного как «Русское Зарубежье», в то время как многие оставшиеся в СССР деятели, не разделявшие марксистско-ленинских взглядов (П.А. Флоренский, Г.Г. Шпет и др.), были репрессированы.

15 ноября 2003 года в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта был установлен памятный знак (архитектор А.В. Сайков), посвящённый «философскому пароходу».