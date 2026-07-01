ФИЛОСОФОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ФИЛОСОФОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский публицист, журналист, литературный и художественный критик, общественный и политический деятель.

Представитель дворянского рода Философовых. Сын В.Д. Философова (главный военный прокурор Российской империи, статс-секретарь Е.И.В., 1820-1894) и А.П. Философовой (урожденная Дягилева, общественный деятель, одна из лидеров женского движения в России, 1837-1912), двоюродный брат С.П. Дягилева . Окончил частную гимназию К. Мая (1890), где сблизился с А.Н. Бенуа, К.А. Сомовым, В.Ф. Нувелем, юридический факультет Московского университета (1895), оставлен на кафедре, стажировался в Германии (1896). Зачислен в Кодификационное отделение при Государственном совете (1896). С 1897 года занимается журналистикой, печатается в журналах «Северный вестник», «Образование», «Журнал Министерства юстиции», «Трудовая помощь». В 1898-1905 годах и 1918-1919 годах сотрудник Императорской публичной библиотеки.

В 1898-1904 годах сотрудник художественного журнала «Мир искусства» , редактор литературного отдела, впоследствии - руководитель отдела художественной критики. В конце 1890-х годов сближается с Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, что становится началом тесного духовного и личного «тройственного союза», удивлявшего современников. Философов становится активным сторонником и пропагандистом идеи «нового религиозного сознания», проповедуемой Мережковским и Гиппиус. Он активно участвует в деятельности Религиозно-философских собраний 1901-1903 годов и религиозно-философского журнала «Новый Путь» (1902-1904, с лета 1904 года Философов - главный редактор). В 1905 году участвует в митингах протеста против расстрела мирной демонстрации рабочих 9 января 1905 года .

В 1906-1908 годах - во Франции вместе с Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус. В это время Философов - иностранный корреспондент кадетских газет «Страна» и «Товарищ». Пишет о французском парламентаризме, церковной политике, в то же время критикует деятельность предсоборного присутствия в России и церковно-обновленческого движения, критикует литературные журналы символистской направленности («Весы», «Перевал», «Золотое Руно»), обвиняя их в декадентстве. Принял участие в создании сборника статей «Царь и революция» (Париж, 1907, на французском языке). Поддерживает контакт с членами партии эсеров - Б.В. Савинковым и И.И. Бунаковым (Фондаминским).

С 1908 года - в Санкт-Петербурге. Активный участник петербургского Религиозно-философского общества (принят в 1907 году заочно; секретарь (1908-1909), председатель (1909-1912), товарищ председателя (1912-1917). Сотрудник газет «Речь», «Слово», «Русское слово» , журнала «Русская мысль» и др. Редактор еженедельника «Голоса жизни» (1915), сборника памяти А.П. Философовой (1915). Близок к кадетским и масонским кругам. Приветствовал Февральскую революцию 1917 года , но из-за болезни участие Философова в общественно-политических событиях было недостаточно активным (в эти месяцы он вёл дневник).

Октябрьскую революцию 1917 года Философов не принял. В 1918-1919 годах сотрудник Полит. Красного Креста , выступает в защиту арестованных за инакомыслие. В декабре 1919 года вместе с Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус и В.А. Злобиным под предлогом чтения лекций красноармейцам выехал из Петрограда. С марта 1920 года - в Варшаве, где и остаётся после отъезда Мережковского и Гиппиус в Париж в октябре 1920 года. Участвует в деятельности Русского политического эвакуационного комитета под руководством Б.В. Савинкова (Философов - товарищ председателя, председатель политического отдела). Сотрудник газет «За свободу!» (1920-1932), «Молва» (1932-1934), журнала (затем газеты) «Меч» (1934-1939). Организатор литературного кружка «Домик в Коломне» (1934-1936). С 1935 года тяжело болен. Похоронен на Вольском православном кладбище в Варшаве.

Сочинения:

Загадки русской культуры. Сб. ст. / Сост., прим. Т.Ф. Прокопова. Предисл. А.Н. Николюкина. М., 2004.

Критические статьи и заметки (1899-1916) / Пред., сост., прим. О.А. Коростелёва. М., 2010.