ФИЛОКРАТ (др.-греч. Φιλοκράτης), афинский политик середины IV в. до н.э.

Сын Пифодора из дема Агнунт, приверженец промакедонской партии, противник Демосфена и Гиперида .

Во время афино-македонской войны (356-346 гг. до н.э.) именно он в 346 г. до н.э. предложил псефизму об отправке посольства к македонскому царю Филиппу (Aeschin., II, 13). Был участником первого посольства в составе десяти человек, в состав которого входили также ораторы Эсхин и Демосфен (последний был предложен самим Филократом) (Aeschin., II, 18; 20). В месяце элафеболионе (март-апрель) был заключен мир с Македонией (Dem., XIX, 57), названный впоследствии «Филократовым». В следующем месяце мунихионе (апрель-май) было отправлено второе посольство, в котором также принимали участие Филократ, Демосфен и Эсхин (Dem., XIX, 57; Aeschin., II, 91). По возвращении в Афины Филократ внес в экклесию декрет, краткое содержание которого передает Демосфен: «быть миру как с Филиппом, так и с его потомками, и союзу тоже», и «воздать Филиппу хвалу, ибо он обещает поступать по справедливости» (Dem., XIX, 48 – перевод С. Ошерова). По-видимому, Филократ еще раз ездил к Филиппу в составе третьего посольства (Dem., XIX, 121-122). По утверждению Демосфена, Филократ принимал дары и золото у македонского царя (Dem., XIX, 114; 145). В 343 г. Гиперид выступил с обвинением в виде исангелии против Филократа с формулировкой: «если кто, будучи оратором, говорит вопреки интересам афинского народа, получая деньги и подарки от врагов демократии» (Hyp., IV, 29 – пер. Л.М. Глускиной). Дело слушалось в гелиэе, Филократ вынужден был удалиться в изгнание, чтобы избежать смерти; ему был заочно вынесен смертный приговор (Hyp., IV, 29-30; Aeschin., II, 6; Din., I, 28).

Исторические источники:

Демосфен. О предательском посольстве (XIX);

Эсхин. О предательском посольстве (II);

Гиперид. В защиту Евксениппа (IV).