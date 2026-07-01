ФИЛОКРАТ (др.-греч. Φιλοκράτης)

Имя нескольких афинских политиков и полководцев V – IV вв. до н.э.

1) Филократ, сын Демеи, афинский стратег во время Пелопоннесской войны (в 416/15 г. до н.э.): зимой 416 г. до н.э. он привел подкрепления к осаждавшим остров Мелос афинянам, из-за чего мелосцам пришлось сдаться на милость победителям (Thuc. V, 116, 3); 2) Филократ, сын Эфиальта, стратег времен Коринфской войны (в 390/89 г. до н.э.), который с десятью триерами осенью 390 г. до н.э. был послан на помощь Евагору Кипрскому, но вся эскадра была захвачена спартанским навархом Телевтием (Xen. Hell. IV, 8, 24; Dem. XXIII, 116); 3) Филократ, из дема Колон , в 390/89 г. до н.э. – триерарх, личный казначей (ταμίας) стратега этого же года Эргокла, привлеченный впоследствии к суду по обвинению в присвоении государственных средств в связи с делом последнего; 4) Филократ, афинский политик середины IV в. до н.э. , приверженец промакедонской партии, посол, по имени которого назван «Филократов мир» между Афинами и македонским царем Филиппом II; 5) Филократ, сын Эпикрата, из Элевсина, сикофант. После битвы при Херонее обвинял Демосфена (Dem., XVIII, 249). В речи Демосфенова корпуса (авторство Демосфена не все признают) Филократ назван учителем известного сикофанта Аристогитона, «собаки демоса» (Dem., XXV, 44).

Исторические источники:

Фукидид. История, кн. V;

Лисий. Против Эргокла. (XXVIII);

Против Филократа (XXIX);

Демосфен. За Ктесифонта о венке (XVIII); О предательском посольстве (XIX); Против Аристогитона I (XXV);

Эсхин. О предательском посольстве (II);

Гиперид. В защиту Евксениппа. (IV).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева