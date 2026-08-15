ФИЛЛА ЭМИЛЬ

Чешский художник, график и скульптор, один из ведущих представителей чешского кубизма .

Ранние годы

Родился 4 апреля 1882 г. в городе Хропине в Восточной Моравии в семье железнодорожного служащего. Детство провел в Брно, где окончил торговую школу и недолго проработал сотрудником страховой фирмы. В 1903 г. Филла решил переехать в Прагу и поступил там в Академию художеств в мастерскую Влахо Буковаца. В 1906 г. он прервал обучение, не удовлетворившись консервативными методами и традиционной учебной программой. Годом позже он стоял у истоков создания группы «Восемь» («Osma») в Праге и участвовал в выставках этого объединения в 1907 и 1908 гг. В «Восемь» входили также такие художники как Богумил Кубишта , Антонин Прохазка , Отакар Кубин, Вилли Новак, Бедржих Фейгль, Макс Хорб и Эмиль Артур Питтерман (Лонген). Творческие эксперименты этого объединения по стилю были близки с фовизмом , «Восемь» также имели прямые связи с немецкой экспрессионистской группой «Die Brücke». В число важных работ Филлы этого периода входят «Читатель Достоевского» (1907), «Красный туз» и «Шахматисты» (обе 1908). В 1909 г. Филла вошел в художественное общество «Манес», а в 1911 г. основал «Группу художников» («Skupina výtvarných umělců»), будущий центр чешского кубизма.

Дальнейшее творчество

С 1910 г. произошел поворот творчества Филлы в сторону кубизма . Находясь под сильным влиянием Пабло Пикассо , Жоржа Брака и Эль Греко , Филла начинает творить в стиле кубоэкспрессионизма («Осень (1910), «Саломея», «Утешитель» (обе 1911), «Две женщины», «Купание» (обе 1912)), а также создает целую серию натюрмортов («Натюрморт с чашкой и бутылкой» (1913), «Натюрморт с подносом», «Натюрморт со стаканом» (обе 1914)). В «Натюрморте с табаком» (1914) он использовал новаторские для того времени элементы коллажа и вставки с этикетками, элементами газетного текста и т.д.

27 марта 1912 г. Эмиль Филла женился на Анне Крейчи, дочери знаменитого профессора философии Пражского университета и чешского психолога Франтишека Крейчи. Этот брак продлился всю его жизнь и был бездетным

В 1914 г., живя в Париже, Филла познакомился с Пикассо и Браком лично. Используя опыт французских художников, живописец продолжал свои формалистические эксперименты и стал одним из лидеров чешского кубизма. В 1913 г. он параллельно с чешским скульптором Отто Гутфрёйндом создал одну из первых кубистических скульптур в Чехии - «Голову».

Начало Первой мировой войны застало Эмиля Филлу в Париже, откуда он вскоре вынужден был уехать в Нидерланды. Там он активно сотрудничал с чешским сопротивлением, так называемой «Чешской мафией», а также вел творческую работу. В годы войны он создал такие произведения как «Натюрморт с селедкой», «Читательница» (обе 1915), «Мужчина в шляпе» (1916), «Золотые рыбки у окна» (1917), «Голландский натюрморт» (1918). По окончанию войны он работал советником посла в Нидерландах, а по возвращении в Прагу – в министерстве иностранных дел независимой Чехословакии.

В 1920-х гг. Филла разрабатывал собственную версию синтетического кубизма. Как правило, его эксперименты по-прежнему лежали в области натюрморта: «Натюрморт на столе (1920), «Натюрморт с нотами» (1923), «Натюрморт с бутылкой, стаканом и луком», «Натюрморт с гитарой» (обе 1929). В отличие от голландского периода на этих картинах доминировал цвет. В 1930-х гг. в его работах появилась тема женщины: «Девушка с мандолиной» (1929), «Голова девушки», «Женщина с головой быка» (обе 1930), «Женщина с собакой» (1936), «Три женщины» (1937). Как многие другие чешские модернисты, Эмиль Филла помимо живописи занимался дизайном. Так, в 1925 г. он делал роспись по стеклу для чехословацкого павильона на Международной выставке в Париже.

В первый же день Второй мировой войны Филла, наряду с другими значимыми чешскими деятелями, в частности, Йозефом Чапеком, был арестован гестапо и позже заключен в немецкие концлагеря Дахау и Бухенвальд. Пребывание там подорвало его здоровье: Филла пережил в Бухенвальде 6 сердечных приступов, но, в отличие от многих других, он вернулся из плена живым. В 1945 г. в зале «Манес» была проведена выставка его ранее неизвестных публике работ 1938-1939 гг. из цикла «Бои и сражения» («Boje a zápasy»).

После войны Филла начал преподавать в недавно организованной пражской Высшей школе прикладного искусства. Будучи университетским профессором, он вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, которую искренне приветствовал в качестве концепции современной прогрессивной жизни. С 1947 г. и до самой смерти художника в его творчестве присутствуют пейзажи Чешского среднегорья: «Хазмбурк», «Лоунские холмы» (обе 1951), «Страдонице», «Хожов» (обе 1952) и др. С 1947 г. он также работал над своим наиболее значимым послевоенным циклом произведений - серией монументальных картин на бумаге и шелке на тему словацких разбойничьих песен: «Zaleť sokol biely vták» (1950), «Hej nebudem rolníkom», «Ovce moje ovce» (обе 1951). В этих работах причудливо сочетались кубистические черты, народное искусство и мотивы традиционной китайской живописи тушью.

В 1952 г. Эмиль Филла отпраздновал свой 70-летний юбилей двумя выставками, прошедшими в Пражских галереях «Праце» и «Манес». Тогда же художник по состоянию здоровья завершил свою работу в качестве университетского профессора. Он умер 7 октября 1953 г. в результате седьмого сердечного приступа.