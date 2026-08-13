ФИЛИППОВЫХ Дмитрий Николаевич

Родился 11.08.1955, г. Донецк. Окончил педагогический факультет Военно-политической академии (ВПА) (отделение истории) в 1985 г.

Кандидатская диссертация по истории Военно-Морского Флота СССР в послевоенный период (ВПА, 1990).

Докторская диссертация .: Деятельность Советской военной администрации в Германии (1945-1949 гг.): исторический опыт и уроки (Там же, 1996).

Доктор исторических наук, профессор. (1998). 1985–1987 – преподаватель истории в военно-учебных заведениях г. Ленинграда; 1987–1990 – адъюнкт кафедры истории ВПА; 1990–1998 – на научно-педагогической работе в Военном университете МО РФ.

В настоящее время главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра по подготовке фундаментального научного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.» Военного университета Министерства обороны РФ,

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, действительный член Академии военных наук, член президиума Академии военных наук

Учитель : Н. Ф. Минаев.

Область интересов : История советско-германских отношений в послевоенный период. Деятельность Советской военной администрации в Германии и Советской Контрольной Комиссии по Германии.

Сочинения: Советская военная администрация в Германии: военно-политический аспект деятельности (1945-1949 гг.). М., 1995;

Военно-научная политика СВАГ в Советской зоне оккупации Германии. М., 1997;

Материалы по истории Советской военной администрация Германии (1945-1949 гг.). Вып. 1. М., 1998;

Материалы по истории Советской военной администрации в Германии (1945-1949 гг.). Вып. 2. М., 1999.