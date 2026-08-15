ФИЛИППОВ ИГОРЬ СВЯТОСЛАВОВИЧ

Российский историк-медиевист. Доктор исторических наук (2001), профессор кафедры истории Средних веков (2001), заместитель декана по инновационной деятельности и библиотечно-информационным ресурсам.

Родился 8 января 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет МГУ. С 1977 по 1991 года – директор Школы юного историка при историческом факультете МГУ. Ассистент (1980-1989), доцент (1989-2001), с 2001 года - профессор кафедры истории Средних веков.С 1989 по 2002 год работал старшим научным сотрудником отдела общих проблем политической экономии Института мировой экономики и международных отношений РАН.В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему «Становление феодализма в Средиземноморской Франции». В 1992-1996 годы – директор Российской государственной библиотеки.

В область научных интересов входят история средневековой Франции, источниковедение, историография, история права, история религии, история повседневной жизни, историческая ономастика, архивоведение, библиотечное дело.

Сочинения:

Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема становления феодализма. — Москва, 2000.

История средних веков. Учебник для вузов под ред. З.В.Удальцовой и С.П.Карпова. — История средних веков. Учебник для вузов под ред. З.В.Удальцовой и С.П.Карпова Москва: Высшая школа, 1990. (В соавторстве.)

Великая французская революция и судьба феодальных архивов // 200 лет Великой французской революции. Французский ежегодник 1987. М., 1989. С. 159-175.

Демографические исследования провансальской деревни IX в. // Демография западноевропейского средневековья в современной зарубежной историографии. М., 1984. С. 102-118.

Земельная рента и проблема феодальной собственности (сравнительно-исторические наблюдения) // Общее и особенное в развитии феодализма в России и Молдавии. Проблемы феодальной государственной собственности и государственной эксплуатации. М., 1988. С. 44-60.

Неизданные письма М.Блока и Л.Февра. Публикация, перевод, вступительная статья и комментарий // Одиссей 1990. С. 199-211.

Раннесредневековый архив аббатства Сен-Виктор де Марсель: опыт реконструкции // Средние века. 1988. Вып. 51. С. 200-221.

Филиппов И. С. О понятии Средние века и его содержании // Исторический журнал: научные исследования. — 2014. — № 4. — С. 471–484.

Церковная вотчина в Провансе начала IХ века // Средние века. 1980. Вып. 43, С. 191-206.

Южнофранцузские картулярии как источник по социальной истории раннего средневековья // Классы и сословия средневекового общества. М., 1988. С. 28-34.

Aprisiones в Лангедоке при Каролингах // Проблемы истории античности и средних веков. М., 1980. С. 80-94.

Filippov I. S. A deux pas de la sainteté: abbés et évêques presque canonisés en france et en occident au xie siècle // Revue d'Auvergne (Actes du 24e colloque d’Art roman d’Issoire, Évêques, clercs et religieux à l'époque romane). — 2015. — Vol. 129, no. 614. — P. 111–126.

Filippov I. S. Legal frameworks in the sermons of caesarius of arles // Medieval Sermon Studies. — 2014. — Vol. 58. — P. 69–87.