ФИЛИПП III АРРИДЕЙ (греч. Φίλιππος Ἀῤῥιδαῖος)
Сын македонского царя Филиппа II, сводный брат Александра Великого, царь Македонии (323–317 гг. до н.э.).
Его мать Филинна из Ларисы, судя по всему, происходила из знатного фессалийского рода Алевадов, а не являлась женщиной легкого поведения, как иногда указывается античными писателями. По-видимому, с самого детства Арридей страдал слабоумием, к чему, однако, Олимпиада, мать Александра Великого, несмотря на существовавшие в древности обвинения, едва ли была причастна. В 336 г. до н.э. кандидатура Арридея была предложена Филиппу II Пиксодаром, сатрапом и династом Карии, для заключения брака с его дочерью; но брак этот тогда не состоялся.
После своего воцарения (осень 336 г. до н.э.) Александр не тронул Арридея, вероятно, не видя в нем сколько-нибудь серьезного соперника. Из последующей истории македонского царя о жизни его сводного брата ничего неизвестно. В момент смерти Александра (323 г. до н.э.) Арридей находился в Вавилоне. Одним из результатов случившихся тогда волнений в македонской армии явилось то, что простые воины спонтанно провозгласили Арридея царем под именем Филиппа (III). Когда волнения в войске удалось подавить, было принято решение, что если Роксана, на тот момент беременная вдова Александра, родит мальчика, то он станет соправителем Филиппа III Арридея при регентстве Пердикки, македонского полководца. Не позднее сентября 323 г. до н.э. Роксана родила сына (Александра IV), который, таким образом, и стал царем вместе с Филиппом III Арридеем. Последний находился в войске Пердикки во время его похода в Малую Азию (322 г. до н.э.), а затем и в Египет против мятежного Птолемея (320 г. до н.э.).
Где-то в промежутке между этими событиями Филипп III Арридей вступил в брак с Адеей-Эвридикой, дочерью Киннаны, являвшейся, в свою очередь, дочерью Филиппа II и Аудаты, иллирийской принцессы. После гибели Пердикки в Египте (320 г. до н.э.) Филипп III Арридей и Александр IV были увезены в Македонию новым регентом Антипатром. При нем и при следующем регенте Полиперхонте (с 319 г. до н.э.) Филипп III Арридей, насколько можно судить, в основном находился в Македонии, вероятно, в ее столице Пелле, проведя, как кажется, лишь незначительное время в войске Полиперхонта, когда тот в 318 г. до н.э. выступил в поход в Грецию. В отсутствие Полиперхонта Адея-Эвридика от имени своего мужа объявила новым регентом Кассандра, главного тогдашнего противника Полиперхонта. Однако весной 317 г. до н.э. Олимпиаде, вторгшейся с войском эпиротов в Македонию, удалось одержать победу над отрядами Адеи-Эвридики. По приказу Олимпиады Филипп III Арридей и Адея-Эвридика были казнены. Позднее Кассандр, став македонским правителем, перезахоронил останки Филиппа III Арридея, Адеи-Эвридики и Киннаны в Эгах, древней столице Македонии.
Исторические источники:
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVIII-XIX;
Плутарх. Биографии Александра и Фокиона;
Арриан. История после Александра;
Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского, X;
Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XII-XIV.