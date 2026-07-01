ФИЛИПП III АРРИДЕЙ (греч. Φίλιππος Ἀῤῥιδαῖος)

Сын македонского царя Филиппа II , сводный брат Александра Великого , царь Македонии (323–317 гг. до н.э.).

Его мать Филинна из Ларисы, судя по всему, происходила из знатного фессалийского рода Алевадов, а не являлась женщиной легкого поведения, как иногда указывается античными писателями. По-видимому, с самого детства Арридей страдал слабоумием, к чему, однако, Олимпиада , мать Александра Великого, несмотря на существовавшие в древности обвинения, едва ли была причастна. В 336 г. до н.э. кандидатура Арридея была предложена Филиппу II Пиксодаром, сатрапом и династом Карии, для заключения брака с его дочерью; но брак этот тогда не состоялся.

После своего воцарения (осень 336 г. до н.э.) Александр не тронул Арридея, вероятно, не видя в нем сколько-нибудь серьезного соперника. Из последующей истории македонского царя о жизни его сводного брата ничего неизвестно. В момент смерти Александра (323 г. до н.э.) Арридей находился в Вавилоне. Одним из результатов случившихся тогда волнений в македонской армии явилось то, что простые воины спонтанно провозгласили Арридея царем под именем Филиппа (III). Когда волнения в войске удалось подавить, было принято решение, что если Роксана , на тот момент беременная вдова Александра, родит мальчика, то он станет соправителем Филиппа III Арридея при регентстве Пердикки , македонского полководца. Не позднее сентября 323 г. до н.э. Роксана родила сына (Александра IV), который, таким образом, и стал царем вместе с Филиппом III Арридеем. Последний находился в войске Пердикки во время его похода в Малую Азию (322 г. до н.э.), а затем и в Египет против мятежного Птолемея (320 г. до н.э.).

Где-то в промежутке между этими событиями Филипп III Арридей вступил в брак с Адеей-Эвридикой, дочерью Киннаны, являвшейся, в свою очередь, дочерью Филиппа II и Аудаты, иллирийской принцессы. После гибели Пердикки в Египте (320 г. до н.э.) Филипп III Арридей и Александр IV были увезены в Македонию новым регентом Антипатром. При нем и при следующем регенте Полиперхонте (с 319 г. до н.э.) Филипп III Арридей, насколько можно судить, в основном находился в Македонии, вероятно, в ее столице Пелле, проведя, как кажется, лишь незначительное время в войске Полиперхонта, когда тот в 318 г. до н.э. выступил в поход в Грецию. В отсутствие Полиперхонта Адея-Эвридика от имени своего мужа объявила новым регентом Кассандра, главного тогдашнего противника Полиперхонта. Однако весной 317 г. до н.э. Олимпиаде, вторгшейся с войском эпиротов в Македонию, удалось одержать победу над отрядами Адеи-Эвридики. По приказу Олимпиады Филипп III Арридей и Адея-Эвридика были казнены. Позднее Кассандр, став македонским правителем, перезахоронил останки Филиппа III Арридея, Адеи-Эвридики и Киннаны в Эгах, древней столице Македонии.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVIII-XIX;

Плутарх. Биографии Александра и Фокиона;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского, X;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XII-XIV.