ФИЛИПП II АВГУСТ (фр. Philippe Auguste)

Король Франции 1180–1223 г.

Сын Людовика VII и Адели Шампаноской. Родился в 21 августа 1165 г.

В 1179 г. Людовик VII короновал сына. С 1180 г. Филипп II стал править единолично.

Ему пришлось столкнуться со значительной антикоролевской коалицией, в которую входили братья его матери, Гильом Реймсский, Тибо Блуаский.

Филипп Заключил союз с Филиппом Эльзасским, а также взял в жены племянницу графа Эно. Однако все изменилось, когда Филипп II сблизился с Генрихом II Плантагентом . Союзники Филиппа перешли на сторону дядьев французского короля. Тем не менее, одной поддержки короля Англии Филиппу II хватило, чтобы одержать верх над непокорными феодалами. В 1184 г. Филипп сумел расколоть коалицию: из нее вышел Блуаский дом и граф Эно.

В том же году по Бовскому договору, завершившему конфликт с графом Фландии, в состав королевского домена вошли Амьен и Мондидье.

В последующие годы политика Филиппа II была в значительной мере направлена на увеличение королевского домена.

Несмотря на то, что в первые годы правления Филиппа II Генрих II был союзником французского короля, Филипп поддерживал раздор в семье короля Англии, распаляя борьбу между Генрихом II и его сыновьями Ричардом и Иоанном. В 1190–1191 гг. Филипп II участвовал в Третьем Крестовом походе.

Несмотря на некоторый успех экспедиции, Филипп все время боролся против Ричарда Львиное Сердце, отказался отдавать англичанам часть захваченного Кипра , а также вел переговоры с Иоанном, правившим Англией в отсутствие Ричарада. После того, как Ричард попал в плен к Леопольду Австрийскому, Филипп в 1193 г. напал на Нормандию, принадлежавшую Ричарду и временно захватил ее часть. Освободившись, Ричард смог вернуть отнятое.

В 1199 г. Филипп и Ричард заключили перемирие.

В 1204 г. Филипп отвоевал у Иоанна Беззеельного Нормандию, Мэн, Анжу и Турень. В 1214 г. Филипп закрепил свои победы в битвах при Ларош-о-Муане и Бувине, в которых он нанес поражение коалиции Вельфов и Плантагенетов, попытавшейся положить конце усилению Филиппа II.

В 1209 г. Филипп II боролся на юге королевства с альбигойцами.

Филипп II сделал много для выстраивания государственного аппарата: при нем получили распространение прево и бальи — местные чиновники, выполняющие судебные и административные функции. Кроме того, архаичные собрания вассалов были заменены более компактной королевской курией.

Филипп II Август умер 14 июля 1223 г.

Иллюстрации:

Коронация Филиппа II Августа.

Исторические источники:

Recueil des actes de Philippe Auguste, par H. F. Delaborde, v. 1-3, P., 1916-66.