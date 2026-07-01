ФИЛИПП II

ФИЛИПП II (др.-греч. Φίλιππος) МАКЕДО́НСКИЙ - царь Македонии (360/59–336 гг. до н.э.), отец Александра Великого .

Сын македонского царя Аминты III (393–370/69 гг. до н.э.) и Эвридики, брат македонских царей Александра II (370/69–367 гг. до н.э.) и Пердикки III (365–360/59 гг. до н.э.). Юношей Филипп провел три года в качестве заложника в Фивах, где жил в доме политика и полководца Паммена; помимо него он имел тогда возможность лично общаться и со знаменитым полководцем Эпаминондом . После гибели в сражении с иллирийцами своего брата Пердикки III Филипп стал – либо сразу, либо после короткого регентства над сыном Пердикки Аминтой – македонским царем. В правление Филиппа – выдающегося государственного деятеля, искусного полководца и ловкого дипломата – Македония превратилась в ведущую державу на Балканском полуострове. Подобный результат в значительной степени был обусловлен осуществленными Филиппом реформами, затронувшими систему государственного управления, финансово-экономическую и военную сферы. Проведенная им еще в начале правления военная реформа завершилась созданием мощной македонской армии, опираясь на которую Филипп смог в дальнейшем осуществлять активную внешнюю политику. Отбив нападения своих северных соседей (иллирийцев, пеонийцев и фракийцев), Филипп вскоре сам перешел против них в наступление, в конце концов не только подчинив (в той или иной степени) большую часть этих племен, но и значительно расширив за счет их земель границы Македонского царства. Постепенно, в борьбе с Афинами, Филипп установил свое господство над всеми греческими городами, расположенными на побережье Македонии, Западной Фракии и Халкидики (некоторые города, такие как Крениды-Филиппы, хотя и считались формально союзниками македонского царя, но фактически находились под его полным контролем). Так, помимо прочих городов в данном регионе, он взял в 357 г. Амфиполь, в 356 г. – Потидею и Пидну, в 354 г. – Мефону, в 348 г. до н.э. разрушил Олинф, главный город Халкидского союза. Одновременно Филипп начал вмешиваться и в дела собственно Греции. Приглашенный фессалийцами для оказания им поддержки в борьбе с тиранами города Феры, он появился в Фессалии, где через несколько лет, вслед за победой на Крокусовом поле (352 г. до н.э.), уничтожил ферскую тиранию, после чего, будучи избранным главой Фессалийского союза, поставил Фессалию под свой протекторат. В то же самое время принимая активное участие (с 353 г. до н.э.) в Третьей Священной войне против Фокиды, Филипп вместе с фессалийцами и беотийцами добился в 346 г. до н.э. падения фокидской тирании, что позволило ему занять фактически руководящее положение в Дельфийской амфиктионии. Новые военные и политические успехи Филиппа – распространение его влияния на Эпир, освоение и преобразование Западной и Южной Фракии в настоящую македонскую провинцию, откровенное вмешательство в конфликты на Эвбее и Пелопоннесе и в довершение ко всему его попытки поставить под свой контроль Черноморские проливы (поход, правда, в итоге неудачный, против Перинфа и Византия в 340 г.) – заставили Афины разорвать заключенный ранее с Филиппом мир (так называемый Филократов мир 346 г. до н.э.) и начать боевые действия. Развязанная в 340 г. до н.э. Четвертая Священная война против Амфиссы привела Филиппа в Среднюю Грецию, где он вступил в вооруженное столкновение с войсками образованной к тому моменту антимакедонской коалиции во главе с Афинами и Фивами. Спор был решен в роковом для греков сражении при Херонее (в Беотии) 2 августа либо 1 сентября 338 г. до н.э., результатом чего явилось окончательное утверждение македонского политического верховенства в Греции. На созванном по инициативе Филиппа всегреческом конгрессе в Коринфе (зима 338–337 гг. до н.э.) было создано новое военно-политическое объединение, Коринфский союз, членами которого стали все греческие республики (за исключением Спарты), а главой-гегемоном – македонский царь. На следующей же сессии конгресса (лето 337 г. до н.э.) была объявлена война против Персидской державы. Весной 336 г. до н.э. Филипп направил в Малую Азию македонский экспедиционный корпус под командованием Пармениона и Аттала, который должен был подготовить плацдарм для высадки там основной армии. Однако в самый разгар приготовлений к походу, осенью 336 г. до н.э., Филипп был убит в Эгах, древней столице Македонии, на свадьбе своей дочери Клеопатры и царя Александра I Эпирского. Убийца македонянин Павсаний был тут же заколот.

В 1977 г. греческими археологами под руководством М. Андроникоса был раскопан так называемый Большой курган в деревне Вергина, Северная Греция. В кургане были найдены четыре царские гробницы, одну из которых (Гробницу II), не разграбленную, Андроникос посчитал местом захоронения Филиппа II и его последней жены Клеопатры. Позднее, однако, появилась другая версия, согласно которой эту гробницу следует считать гробницей Филиппа III Арридея, сына Филиппа II, и его жены Адеи-Эвридики. В настоящее время вопрос о том, чьей являлась Гробница II, остается открытым.

Исторические источники:

Демосфен, Эсхин, Гиперид, Ликург. Речи;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVI;

Плутарх. Биография Александра;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. VII-X;

Афиней. Пир мудрецов, Кн. XIII, 557c (Сатир).

Иллюстрация :

Филипп II? Головка из слоновой кости из Гробницы II в Вергине. (The Search for Alexander: An Exhibition. New York, 1980. Fig. 34.1).