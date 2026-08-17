ФИЛИПП АРАБ, МАРК ЮЛИЙ (лат. Marcus Iulius Philippus)

Римский император (244-249 гг.).

Родом из провинции Аравия, отчего и получил свое прозвище; его отец, Юлий Марин, был римским всадником. Возможно, служил в преторианской гвардии. В 243 г. во время войны с Шапуром I Персидским император Гордиан III назначил Филиппа префектом претория. После неудачной битвы при Массисе император погиб (244 г.), не исключено, что в результате заговора, устроенного Филиппом, но надежных доказательств этого нет. Филипп, провозглашенный солдатами императором, заключил мир с персами, по которому Рим получил Малую Армению и Месопотамию, но обязался выплатить 500.000 золотых. После этого Филипп принял титул «Персидского Величайшего».

В августе 244 г. Филипп с войском достиг Рима, где сенат подтвердил его императорскую власть. Необходимость выплаты контрибуции персам и подарков войску привела к необходимости увеличения налогов и отмены субсидий племенам за Рейном и Дунаем, что вызвало их волнения и вторжение на территорию империи. В 245-246 гг. Филипп сражается с дунайским племенем карпов, напавших на Мёзию, военные действия велись и на Рейне. В 245 г. из-за контроля над Великой Арменией снова началась война с персами, которую вел его брат Гай Юлий Приск.

В 247 г. император отправился в Рим, где пышными играми справил 1000-летие города и назначил своего сына августом и соправителем. В 248 г. произошли восстания Иотапиана в Сирии и Пакациана на Дунае, не увенчавшиеся успехом. На Дунай Филиппом был отправлен префект претория Деций ; он восстановил дисциплину в войске, отразил нападение готов, за что был объявлен войском императором, двинулся на Рим и в битве при Вероне летом или осенью 249 г. победил войско Филиппа. Император и его сын был убиты. Христианская традиция считает Филиппа христианином, но никаких доказательств этого нет.

Исторические источники :

Евсевий Кесарийский. Церковная история, VI;

Писатели Истории Августов. Гордиан;

Аврелий Виктор. О цезарях, 28;

Зосим. Новая история, I.

Иллюстрация:

Бюст Филиппа. Санкт-Петербург, Эрмитаж.