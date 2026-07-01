ФИЛЕВИЧ ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ

Историк, публицист. Родился в семье греко-униатского священника, мать была полькой, к тому же очень ревностной католичкой, не знала русский язык.

В 1875 г. окончил Бельскую классическую гимназию, поступил на Историко-филологический факультет Петербургского университета, ученик К.Н. Бестужева-Рюмина. После окончания университета Филевич долгое время работал учителем истории и словесности 1-го реального училища и гимназии Человеколюбивого общества в Санкт-Петербурге. В 1890 г. защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию «Борьба Польши и Литвы-Руси за галицко-владимирское наследие», и был направлен в Варшавский университет экстраординарным профессором на кафедру русской истории. В 1896 г. защитил докторскую диссертацию «История Древней Руси. Территория и населения», и стал ординарным профессором. Дважды ездил в командировку в Австро-Венгрию, где ознакомился со свидетельствами о русском населении в Венгрии и Трансильвании. Изучал историю Карпатской Руси. В 1902 г. он начал издавать «Обзор новейшего периода галицко-русской жизни. 1772–1900». Состоял в различных обществах: Петербургском славянском благотворительном, Западнорусском, Московском археологическом Во время перерыва в работе университета в годы первой русской революции Филевич переехал в Петербург, окончательно уволился со службы в 1908 г. и стал сотрудником «Нового времени».

Достаточно рано сформировался интерес ученого к славяноведческой проблематике, во многом сформированный К.Н. Бестужевым – Рюминым, В.Г. Васильевским, В.И. Ламанским. Концепция Филевича о наличии «русской стихии» в прикарпатских областях с древнейшего периода, как и вся его концепция происхождения Руси, основа главным образом на сопоставлениях географических названий, не отличалась новизной и оригинальностью. Во многом была продолжением трудов Н.И. Надеждина, и подвергалась критике.

Филевич придерживался монархических убеждений, состоял в старейшей монархической партии России – Русском Собрании, участвовал в монархических съездах, в частности в съездах «правых профессоров». Кроме того, состоял в Варшавском отделе «Союза 17 октября». Филевич выступал против революционных и сепаратистских идей, в частности против «украинского движения». Считал, что главную опасность сепаратисткого движения составляет не столько распространение идей сепаратизма среди народа, сколько его демонстративное значение для внешних врагов России. В 1902 г. вышла его работа«По поводу теории двух русских народностей». В 1912 г., в своем докладе на заседании петербургского Западнорусского общества на тему «Украинофильство как фактор разложения России», Филевич предположил, что украинское движение может быть использовано Австрией в будущей войне против России. Не случайно Филевич активно участвовал в подготовке материалов для правительственной комиссии, разрабатывавшей проект выделения Холмщины из Царства Польского.

Сочинения:

Забытый угол // Исторический вестник, 1881

К 50-летию воссоединения западно-русских униатов //Русский вестник, 1889

К вопросу о борьбе Польши и Литвы-Руси за галицко-владимирское наследие // Журнал Министерства народного просвещения, 1891

Чехия и чехи // Славянское обозрение, 1892

Угорская Русь и связанные с нею вопросы и задачи русской исторической науки // Варшавские университетские известия, 1894

Польша и польский вопрос // Русское обозрение, 1894

Очерк Карпатской территории и населения Журнал Министерства народного просвещения, 1895

История Древней Руси. Т. I. Территория и население. Варшава, 1896.

Обзор новейшего периода галицко-русской жизни. 1772—1900.

По поводу теории двух русских народностей. 1901-1902. Т.1-2.