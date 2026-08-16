ФИЛЕТЕР (др-греч. Φιλέταιρος, лат. Philetairos)

Правитель Пергама , основатель династии Атталидов .

Отец македонянин Аттал, мать Боа имела пафлагонское происхождение. Согласно античной традиции, которую передают Страбон и Павсаний, из-за травмы, полученной в детстве, Филетер стал евнухом. К.Ю. Белох ставит эту версию античных авторов под сомнение.

Начинал карьеру в государстве Антигона Монофтальма под командованием Докима – коменданта города Синнада. Незадолго до битвы при Ипсе 301 г. до н.э. Доким перешел на сторону царя Лисимаха и сдал ему крепость. Вместе с ним на службе у нового царя оказался Филетер. Лисимах назначил Филетера комендантом крепости Пергам в Мисии и хранителем 9 тыс. талантов, которые в ней находились. Позже в связи с интригами третьей жены Лисимаха Арсинои, в результате которых погиб царский сын и наследник Агафокл и многие приближенные, Филетер в 283 или в 282 г. до н.э. по примеру других должностных лиц изменил Лисимаху и объявил Селевку Никатору, что передает крепость и сокровища под его власть.

После гибели Лисимаха в битве при Корупедионе в 281 г. до н.э. Филетер внешне демонстрировал лояльность и подчиненное положение по отношению к Селевкидам . В 281 г. до н.э., когда Селевк I был убит Птолемеем Керавном, Филетер выкупил тело убитого царя, кремировал его, а прах отправил новому царю Антиоху I. В Пергаме Филетер наладил выпуск монет с изображением Селевка I. Своего племянника Аттала Филетер женил на Антиохиде, дочери Ахея, происходившей из рода Селевкидов.

Однако, признавая формально власть Селевка I, Филетер фактически проводил независимую политику, сохранил полный контроль над крепостью и сокровищами, имел свои военные силы и с помощью дарений и дипломатии стал налаживать прямые отношения с рядом городов и святилищ. Среди них Кизик, Питана, Кимы в Малой Азии, а также Дельфы, святилище Муз в Феспиях в Балканской Греции. Особенно тесные отношения сложились с городом Кизик в Пропонтиде. Филетер кроме иных благодеяний, оказанных этому городу, дарил значительные денежные средства, хлеб, лошадей для охраны границ. В эпиграфических источниках называется только по имени, без властного титула.

При Филетере его брат или племянник по имени Аттал участвовал в Олимпийских играх и добился победы в скачках на колесницах. В правление Филетера велись строительные работы: в Пергаме были возведены храмы Афины и Деметры, усилена крепость, в окрестностях города перестроено древнее святилище Великой матери богов. В связи с тем, что своих детей Филетер не имел, власть над Пергамом и округой города он передал племяннику Эвмену.

Иллюстрации :

1. Монета Филетера. Пергам. Серебро. Аверс: голова Селевка I Никатора в диадеме. Реверс: сидящая в кресле Афина. Легенда: Filetaivrou [монета] Филетера. Хранится: коллекция Дж.Солтинга. Музей Виктории и Альберта. Лондон, Великобритания;

2. Изображение Филетера на монете Эвмена I. Серебро. Аверс: голова Филетера в диадеме. Реверс: сидящая в кресле Афина. Легенда: Filetaivrou [монета] Филетера. Хранится: коллекция монет Ньюнхэма Дэвиса. Маришаль колледж. Абердин, Великобритания.