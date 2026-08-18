ФИЛЕМОН (др.-греч. Φιλήμων )

Древнегреческий комедиограф, представитель новой комедии

Филемон родился в Сиракузах на Сицилии, затем около 330 г. до н.э. переехал в Афины, где и было написано большинство его комедий; по приглашению Птолемея Сотера некоторое время провел при его дворе в Александрии.

Пьесы Филемона пользовались большой известностью. Он много раз побеждал на театральных состязаниях своего современника Менандра, чье тонкое остроумие вызывало меньший отклик в душе зрителей, чем эффектные выходки в комедиях Филемона. В последующие эпохи их читатели не понимали, как такое могло произойти, и приписывали победы Филемона интригам или подкупу (как Авл Геллий) или просто отказывались от попыток это объяснить (Апулей). О смерти Филемона рассказывают по-разному: по словам Плутарха, он умер в момент увенчания после очередной победы, а Апулей утверждает, что это произошло, когда дождь прервал публичное чтение им своего нового произведения.

Филемон написало около 70 комедий, некоторые из них впоследствии были переработаны Плавтом («Купец» и «Привидение»). От них сохранилось около 250 фрагментов.

Фрагменты :

Comicorum Atticorum fragmenta / Ed. Kock T. Volumen II: Novae comoediae fragmenta. Leipzig, 1884. P. 478-539;

Poetae comici Graeci / Ed. R. Kassel, C. Austin. Vol. 7. 1989. P. 221-317.