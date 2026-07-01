ЛИМОН

ЛИМОН - растение рода цитрус.

Древ­няя пло­до­вая куль­ту­ра. Про­ис­хо­дит из Юго-Восточной Азии, в ди­ком ви­де не встре­ча­ет­ся. Куль­ти­ви­ру­ют в суб­тро­пи­ках Ев­ро­пы, Северной и Южной Аме­ри­ки, Азии. Веч­но­зе­лё­ное де­ре­во (высота 3-7 м) или кус­тар­ник (3-3,5 м) с рас­ки­ди­стой кро­ной и пре­имущественно ко­лю­чи­ми вет­вя­ми. Ли­стья свет­ло-зе­лё­ные, ко­жи­стые, эл­лип­ти­че­ские, про­дол­го­ва­то-лан­цет­ные или уд­ли­нён­но-яй­це­вид­ные. Цвет­ки бе­лые, обое­по­лые, со­б­ран­ные в не­боль­шие кис­ти или оди­ноч­ные, рас­по­ло­же­ны в па­зу­хах ли­сть­ев. Плод - мно­го­гнёзд­ная яго­да оваль­ной или об­рат­но­яй­це­вид­ной фор­мы с тол­стой горь­ко­ва­той свет­ло-жёл­той ко­жу­рой и соч­ной ки­слой мя­ко­тью, раз­мер пло­да за­ви­сит от сор­та. Ко­жу­ра со­дер­жит эфир­ное мас­ло, обу­слов­ли­ваю­щее спе­ци­фический за­пах Лимона, мя­коть - ли­мон­ную ки­сло­ту (3,5-8,1%), са­ха­ра́ (до 3%), ви­та­ми­ны С, P, B, D, пек­ти­но­вые ве­ще­ст­ва, со­ли K, Mn и др. Спе­лые пло­ды упот­реб­ля­ют све­жи­ми и пе­ре­ра­бо­тан­ными (сок, джем и др.), мас­ло ис­поль­зу­ют в пи­ще­вой промышленности , ме­ди­ци­не.

Лимон - те­п­ло­лю­би­вое рас­те­ние. В со­стоя­нии рос­то­во­го по­коя вы­дер­жи­ва­ет крат­ко­вре­мен­ные по­ни­же­ния температуры около -8 °С, ли­стья и мо­ло­дые при­рос­ты от­мер­за­ют при -5 °С, ве­ге­та­ция на­чи­на­ет­ся при сред­несу­точ­ной температуре 10 °C. Рас­те­ние све­то- и вла­го­лю­би­во. Для вы­ра­щи­ва­ния пред­поч­ти­тель­ны бо­га­тые гу­му­сом поч­вы лёг­ко­го гра­ну­ло­мет­рического со­ста­ва. Лимон всту­па­ет в пло­до­но­ше­ние на 2-3-й год, в тё­п­лых ре­гио­нах цве­тёт и пло­до­но­сит круг­лый год (в ус­ло­ви­ях РФ 2-3 раза за ве­ге­та­цию). С де­ре­ва сни­ма­ют 150-500 пло­дов. По дан­ным ФАО (2008), про­изводство пло­дов Лимонов в ми­ре со­став­ля­ло около 13,5 миллионов тонн (вме­сте с лай­мом). Основные про­из­во­ди­те­ли: Ар­ген­ти­на, Бра­зи­лия и др. В Гос­рее­ст­ре РФ (2009) 2 сор­та: Лис­бон и Мей­ер (Лимон Мей­е­ра). В суб­тро­пи­ках РФ вы­ра­щи­ва­ют и другие сор­та Лимона (Но­во­гру­зин­ский, Вил­ла-Фран­ка, Дже­ноа и др.). Их куль­ти­ви­ру­ют в те­п­ли­цах, а так­же в от­кры­том грун­те в сте­лю­щей­ся, при­стен­ной или кар­ли­ко­вой фор­мах на уча­ст­ках, за­щи­щён­ных от хо­лод­ных вет­ров; зи­мой ис­поль­зу­ют ук­ры­тия. Лимоны вы­ра­щи­ва­ют так­же как ком­нат­ное рас­те­ние (например, Лимоны Мей­е­ра, кар­ли­ко­вый гиб­рид Лимона и апель­си­на). Пло­до­вы­ми куль­ту­ра­ми яв­ля­ют­ся и другие гиб­ри­ды Лимона, например Лимон Куз­не­ра (гиб­рид с три­фо­лиа­той). Раз­мно­жа­ют Лимон при­вив­кой и че­рен­ка­ми. Основная бо­лезнь - маль­сек­ко.

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