ФИЛАТОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский актер, режиссер, поэт и писатель. Народный артист РФ (1995).

Семья. Юность

Отец – Алексей Еремеевич Филатов, ветеран Великой Отечественной войны , кавалер ордена Славы. Мать – Клавдия Николаевна, в девичестве также Филатова. Был дважды женат. Первая супруга – актриса Лидия Савченко, вторая жена (с 1982 по 2003 год) – актриса Нина Сергеевна Шацкая (в первом браке была замужем за Валерием Золотухиным, от которого у нее был сын Денис).

В 1953 году родители Филатова развелись. Большую часть школьных лет Леонид жил с отцом в Ашхабаде, иногда – у матери в Пензе. Уже тогда начал писать стихи.

В 1965 году неудачей окончилась его попытка поступить на режиссерский факультет ВГИКа, после чего Филатов успешно сдал экзамены на актерский факультет Щукинского училища. Учился на курсе В.К. Львовой и Л.М. Шихматова. Выпустился в 1969 году.

Работа в театре

В том же году был принят в труппу Московского театра на Таганке Юрия Петровича Любимова. Был задействован в таких известных спектаклях, как «Вишневый сад», «Мастер и Маргарита», «Дом на Набережной», «Антимиры», «Пугачев», «Гамлет» (играл Горацио), «Павшие и живые», «Жизнь Галилея».

В 1985-1987 годах Таганку вместо Любимова возглавлял Анатолий Эфрос, из-за чего Филатов перешел в «Современник». В 1993 году стал одним основателей «Содружества актеров Таганки».

Кино и телевидение

Филатов довольно обильно снимался в кино. Он играл в таких фильмах, как «Город первой любви» (1970), «Экипаж» (1980), «Вам и не снилось…» (1980), «Грачи» (1982), «Успех» (1984), «Чичерин» (1986), «Забытая мелодия для флейты» (1987), «Город Зеро» (1988), «Сукины дети» (1990, Филатов также выступил в качестве сценариста и режиссера картины), «Благотворительный бал» (1993).

В 1993-2003 годах был ведущим телепередачи «Чтобы помнили», рассказывавшей об актерах прошлого (канал ОРТ). За нее в 1996 году он получил премию ТЭФИ, а также Государственную премию РФ в области кино и телевидения.

Литературное творчество

С детства писавших стихи Филатов широко проявил себя в пародийном жанре. Он создал три цикла пародий: вариации на тему сказки Чуковского «Муха-цокотуха», вариации на тему мультфильма «Ну, погоди!», пародия «Таганка-75».

С 1960-х писал песни вместе с Владимиром Андреевичем Качаном (в 1996 году свет увидел их диск «Оранжевый кот»).

В 1977 году участвовал во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады с монологом «Про старшину Ковальчука» и завоевал вторую премию.

В 1987 году в журнале «Юность» появился знаменитый филатовский сказ «Про Федота-стрельца, удалого молодца», впоследствии вышедший отдельной книгой. По нему также был поставлен телеспектакль (1988). Другие книги автора: «Большая любовь Робина Гуда», «Любовь к трем апельсинам», «Лисистрата», «Театр Леонида Филатова», «Сукины дети», «Я – человек театральный».

Также Леонид Алексеевич создавал пьесы, среди них «Часы с кукушкой» (1990), «Пестрые люди», «Художник из Шервудского леса». Был автором песен ко многим спектаклям.

В 2000 году за свое литературное творчество получил международную премию «Поэзия».

Болезнь и смерть

В 1993 году у Филатова случился инсульт. Через несколько лет ему удалили почки, какое-то время он провел на гемодиализе, пока в 1997 году актеру не пересадили донорскую почку. Заболев осенью 2003 года пневмонией, Леонид Алексеевич попал в реанимацию. Он не мог принимать иммуностимулирующие препараты при пересаженном органе. 26 октября актер скончался. Через несколько дней состоялись церемонии отпевания и прощания (оно происходило в Центральном Доме кино). Похоронен на Ваганьковском кладбище.

В 2014 году была учреждена литературная премия им. Леонида Филатова «Филатов-фест».