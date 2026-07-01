ФИЛАРЕТ (ВОЗНЕСЕНСКИЙ)

Биография и служение церкви

Родился в Курске в семье священнослужителя. Когда Георгию было 6 лет, его семья переехала в Благовещенск, где он обучался в гимназии. В 1920 г. после установления советской власти переехал в Харбин. Обучался там в политехническом институте, который окончил в 1927 году. Два года спустя он становится диаконом, затем иереем, а в 1931 г. принимает монашество под именем Филарета. В том же году он окончил православные пастырско-богословские курсы в Харбине. Служил в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в том же городе. В 1933 г. он становится игуменом, а четыре года спустя архимандритом. С 1944 г. Филарет (Вознесенский) – настоятель харбинского Иверского храма на Пристани. Вплоть до 1945 г. православное духовенство в Маньчжурии признавалось Архиерейским Синодом РПЦЗ и формально ему подчинялось.

В 1945 г. советские войска заняли Маньчжурию, а митрополит Харбинский Мелетий (Заборовский) признал над собой власть Русской Православной Церкви. Филарет (Вознесенский) также ее признал, но в то же время отказался получать советское гражданство и поминать советскую власть на богослужениях, активно ее критикуя и агитируя русское население не возвращаться в СССР. С 1947 г. он служил в нескольких храмах и монастырях Маньчжурии, куда его направлял епископ Харбинский и Маньчжурский Никандр (Викторов). В 1962 г. благодаря ходатайству Архиерейского Синода РПЦЗ Филарет (Вознесенский) выехал в Гонконг, тогда принадлежавший Великобритании, и официально покаялся в том, что с 1945 г. находился в подчинении Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В том же 1962 г. Филарет (Вознесенский) прибыл в Сидней и вскоре стал епископом Брисбенским, викарием Сиднейской епархии РПЦЗ.

В 1964 г. первоиерарх РПЦЗ митрополит Анастасий (Грибановский) уходит на покой, а на его место был избран епископ Филарет (Вознесенский). При нем в РПЦЗ возобладала тенденция на закрытость и изоляцию от мирового православия, резкую критику экуменизма и политики Московского Патриархата. Вскоре после избрания Филарета (Вознесенского в РПЦЗ была совершена канонизация Иоанна Кронштадтского , чуть позже – Германа Аляскинского и Ксении Петербургской. В 1981 г. произошло знаковое событие: канонизация Русской Православной Церковью заграницей семьи последнего российского императора Николая II (Русская Православная Церковь Московского Патриархата совершила канонизацию Николая II и его семьи только в 2000 г). В 1983 г. Архиерейским собором РПЦЗ была провозглашена анафема в адрес экуменического движения.