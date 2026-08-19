ФИДАЛГУ (fidalgo)

Общее обозначение наследственной знати в Португалии.

Происходит от галисийского и португальского filho de algo (сын некоего); соответствует испанскому idalgo, французскому gentilhomme.

Вплоть до правления Афонсу III (1248–1279) все благородные (nobles) землевладельцы Португалии именовались фидалгу или рику-омен (ricos homens). Ниже рику-омен существовали категории вассалов: инфансоны (infanções), кавалейру (cavaleiros) и эшкудейру (escudeiros).

В правление Жоана I (1385–1433) статус рику-омен и фидалгу изменился. Поскольку в ходе социально-политического кризиса 1383–1385 гг. бо́льшая часть старой португальской знати выступила против Жоана I на стороне Кастилии, её земельные владения были конфискованы. После победы Жоана I на их основе была создана новая знать, частично из лиц незнатного происхождения. Наименование «фидалгу» стало применяться к категории знати, аналогичной английским джентльменам.

Король Афонсу V (1477–1481) провёл реформу Королевского дома, учредив содержание придворных (moradias) за счёт королевской казны. Постепенно новое выражение «родовитый фидалгу» (fidalgo de linhagem) вытеснило устаревшее «инфансон».

Фидалги́я в королевстве Португалия представляла собой юридическую и социальную категорию. Качество «фидалгу известного дома» (fidalgo de solar conhecido) подразумевало наличие четырёх благородных предков.

Фидалгу, внесённые в королевские регистры, постепенно сливались с наследственной знатью королевства. Но известная разница сохранялась и новые фидалгу, достигшие фидалгии по дарованию суверена, подчас именовались «фидалгу книги» (fidalgos do Livro).

Реформа двора короля Себастьяна (1557–1578) утвердила структуру придворных, в которой первыми по значимости были «фидалгу Совета» (fidalgos do Conselho), официально назначенные королём личные советники.

Прочие кавалейру двора, зарегистрированные и получающие содержание, делились на две категории. Первую составляли фидалгу кавалейру (Fidalgo Cavaleiro), фидалгу эшкудейру (Fidalgo Escudeiro), мо́су фидалгу (Moço Fidalgo), фидалгу капелан (Fidalgo Capelão) (для духовных лиц). Во вторую входили кавалейру фидалгу (Cavaleiro Fidalgo), эшкудейру фидалгу (Escudeiro Fidalgo), мо́су да ка́мара (Moço da Câmara), капелан фидалгу (Capelão Fidalgo) (для духовных лиц). Было возможно постепенное возвышение внутри этой структуры.

После реформы Себастьяна категория фидалгу среди внесённых в регистры и имеющих содержание в документах не встречается – они все обозначены как «кавалейру Королевского дома» (cavaleiros da Casa Real).

Права фидалгу (foro de fidalgo) даровались по королевской милости особой хартией, представлявшей собой исходившее от короля «новое дарование» (mercê nova). Эти права передавались по наследству всем законным сыновьям и внукам мужского пола и регистрировались. Побочные сыновья фидалгу могли быть узаконены и достичь фидалгии, например, за службу в Африке или в Индии.

Создавать фидалгу сеньориального дома могли также королева и инфанты, крупные сеньоры (герцоги Брагансские, герцоги Коимбрские, герцоги Вила Реал и некоторые другие), но их назначения требовали королевского подтверждения (Установления Филиппа. Кн. 2. Титул 60).

Во второй половине 18 в. внутренняя политика маркиза Помбала способствовала упадку социальной значимости фидалгу. После 1834 г. многие титулы стали преимущественно почётными.

Статус фидалгу как социальная категория отменён после низвержения монархии в Португалии в 1910 г.

Исторические источники:

Установления господина короля Дона Мануэла I. Книга 2. Титул XXXVII (перевод, комментарий А.П. Черных) //Европейское дворянство XVI–XVII вв.: границы сословия. М., 1997. C. 145–150

Ordenações Manuelinas. Introd. J.J. Alves Dias. 5 vol. Lisboa, 2002 (Reprod. em fac-símile da ed. de Lisboa : Valentim Fernandes, 1512–1513)

Автор статьи: А.П. Черных