ФИЦРОЙ РОБЕРТ

Ранние годы и начало военной карьеры

Роберт Фицрой родился 5 июля 1805 г. в Эмптон-Холл (Саффолк). Его предки вели свою линию от короля Карла II. Был внуком 3-го герцога Графтона и 1-го маркиза Лондондерри.

С 1818 г. – в Королевском военно-морском училище в Портсмуте. На службе с 1819 г. Как гардемарин плавал на «Оуэне Глендоуэре», как мичман начал карьеру на «Хайнде» и «Фетиде». Повышен до лейтенанта, переведен на флагман «Ганг».

Дальние берега

С октября 1828 г. – командир «Бигля». Судно предназначалось для проведения гидрографической экспедиции Ф.П. Кинга к южным берегам Южной Америки. Выполнив свою миссию, «Бигль» осенью 1830 г. возвратился в Британию, привезя с собой десять огнеземельцев, которых решили обучить грамоте.

Повышен до капитана 3-го ранга, после чего приступил к подготовке нового похода. В состав новой экспедиции вошел натуралист Ч. Дарвин.

Кругосветное путешествие

Новая экспедиция должна была за два года описать побережье Южной Америки, промерить долготу ряда мест вокруг земного шара. Команде предстояло заснять территории южнее Ла-Платы, Магелланов пролив и Огненную Землю, изучить р. Рио-Негро и Фолклендские о-ва, пересечь Тихий Океан.

27 ноября 1832 г. «Бигль» покинул Монтевидео и отправился к м. Горн. Здесь планировалось оставить огнеземельцев и организовать христианскую миссию. Однако построенная миссия вскоре была заброшена, а огнеземельцы не стали просвещать сородичей.

Экспедиция изучила Огненную Землю и Фолклендские о-ва, после чего двинулась на север вдоль Южной Америки (по тихоокеанскому берегу). Ф. приобрел на собственные средства вспомогательное судно, чтобы расширить охват территории исследования, однако ввиду нехватки финансирования был вынужден его продать.

Летом и осенью 1834 г. отряд изучал о-ва Чилоэ у берегов Чили. В феврале 1835 г. «Бигль» ушел в порт Вальдивия. Летом того же года Ф. работал у берегов Перу, завершив тем самым запланированное изучение Южной Америки.

В сентябре 1835 г. «Бигль» отправился в сторону Галапагосских о-вов, где была проведена картографическая съемка, затем – на Таити, в дальнейшем – к Новой Зеландии, где команда встретила Рождество. Побывав в Сиднее, Тасмании, на Кокосовых о-вах, о-ве Маврикий, в Кейптауне, на о-ве Святой Елены, о-ве Вознесения, экипаж вернулся в Южную Америку. 2 октября 1836 г. «Бигль» пришвартовался в Фалмуте.

По итогам пятилетней экспедиции Ф. удостоился золотой медали Королевского общества. Итоги похода были оформлены в «Навигационную инструкцию».

Дальнейшая судьба

В 1841 г. Ф. баллотировался в парламент от партии тори. После своего избрания был старейшиной ассоциации лоцманов Англии, инспектором управления охраны рек и лесов. Его стараниями в 1850 г. в Англии ввели обязательную аттестацию для ряда категорий судоводителей.

С 1842 г. – губернатор Новой Зеландии. Пытался урегулировать конфликты между местными маори и колонистами, но безуспешно. 18 ноября 1845 г. последовала отставка с поста губернатора.

С 1847 г. – управляющий верфями в Вулвиче (до 1850 г.). С 1851 г. – член Королевского общества. Спустя два года – личный секретарь главы сухопутных сил Великобритании.

С 1854 г. – руководитель Метеорологического департамента, повышен до контр-адмирала. Его стараниями по берегам Англии и ряда стран Европы соорудили 24 метеорологические станции, сообщающиеся между собой телеграфом Морзе. Были подготовлены синоптические карты.

Выступил с критикой теории Ч. Дарвина о происхождении видов (1859).

Ф. покончил собой 30 апреля 1865 г.