ФЕЗИ КАРЛ КАРЛОВИЧ

На службе России

Происходил из древнего швейцарского рода, входившего в состав Верховного городского совета. Его отцом был профессор художественной школы, а затем секретарь Верховного суда. В 1814 г. Швейцария разорвала союзнические отношения с Францией и выступила на стороне антинаполеоновской коации. В 1810 г. в возрасте 15 лет начал военную службу в составе резервного полка Орелли. Фези участвовал в военных действиях против французов. На Венском конгрессе в 1815 г. было принято решение о нейтральном статус Швейцарии, чья территориальная неприкосновенность гарантировалась великим державами. В этих условиях швейцарская армия распускалась. Фези благодаря блестящему образованию обратил на себя внимание, находясь на службе при временном русском губернаторе в Лотарингии. 20 ноября 1816 г. в чине штабс-капитана Фезе зачислили в Лейб-гвардии Финляндский полк. С 1817 по 1822 г. служил в составе Лейб-гвардии Волынском полку. В 1822 г. получил звание полковника и стал командиром батальона в Подольском пехотном полку. Затем получил несколько назначений, состоял при командире 6-го пехотного корпуса генерале-адъютанте Г.В. Розене. Корпус участвовал в подавлении Польского восстания 1830-31 гг. Фези в сражении при Дембе-Вельке получил ранение в левую руку, но не оставил службу. В бою при Ягодне, несмотря на сильный огонь повстанцев, Карп Карпович разрушил мост через реку Кострелин, что обеспечило отход основных сил русского корпуса. В сражении при Ливе отличился под командованием П.А. Угрюмова и получил орден Св. Анны 1-й степени. В составе 5-го резервного кавалерийского корпуса К.А. Крейца Карп Карпович возглавлял аванград и блистательно овладел городом Любартовым, за что был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. Вскоре стал временным командующим 24-й пехотной дивизией. После окончательного подавления восстания в Польше Фези был назначен командиром 2-й бригады 26-й пехотной дивизии. Воевал на Кавказе. В 1838 г. был произведён в генерал-лейтенанты. В 1842 г. стал начальником 1-й пехотной дивизии, чей штаб располагался в Тульчине и занимал эту должность до конца жизни. Летом 1844 г. совершил длительную поездку по южным губерниям России, побывал в Крыму. Несмотря на плохое самочувствие не оставил службы и занимался делами своей дивизии. Летом 1848 г. прибыл в Брест-Литовск, где вскоре и скончался в беспамятстве от рака желудка. Уже после смерти Карла Карловича, в 1912 г. штабс-капитан В.Н. Жилинский (внучатый племянник) обработал рукописи и личные письма Фези, опубликовав сборник его воспоминаний под названием «Быт и нравы русской армии после 1812» (по письмам из Польши и Кавказа). В настоящее время мундир и личное оружие Карла Карловича хранится в музее г. Цюриха.