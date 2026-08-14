ФЕЙГИН ГЕРАСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

Один из основателей комсомола.

Окончил Покровскую гимназию. Член РСДРП(б). С декабря 1917 года – член Союза рабочей молодежи г. Владимира, организатор ячейки Коммунистического союза молодежи в Покрове. Редактировал журнал «Юность». Поэт. Организатор.

С июня 1918 года член, а затем председатель Владимирского губкома Союза молодёжи. В 1919 году помощник военкома, а затем военком стрелкового полка на Южном и Западном фронтах, ранен.

В 1920 году член Покровского укома РКСМ, член ЦК КСМ Белоруссии, Западного бюро ЦК РКСМ, комиссар территориального округа Белоруссии. Делегат II и III съездов РКСМ. С 1920 года секретарь Иваново-Вознесенского губкома РКСМ. Редактор газеты «Юный текстильщик», член губкома РКП(б). Делегат X съезда РКП(б). С группой делегатов съезда был направлен на подавление Кронштадтского восстания 1921 года. Погиб при штурме крепости.