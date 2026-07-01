ФЕВРАЛЬСКИЙ ПАТЕНТ 1861 ГОДА

Конституция австрийской монархии, разработанная имперским рыцарем Антоном фон Шмерлингом и изданная императором Францем Иосифом 26 февраля 1861 г. Опубликована 28 февраля в «Имперском законодательном вестнике».

Создание и содержание

В качестве основного закона Февральский патент заменил императорский диплом от 20 октября 1860 г., в котором была начертана программа обновления конституционного строя. Главное отличие между Октябрьским дипломом и Февральским патентом состоит в способе комплектования создаваемого совещательного органа – Имперского совета (нем. Reichsrat). В соответствии с Октябрьским дипломом, император пообещал «издавать, изменять и устранять законы… только с участием законно созываемых земельных собраний (нем. Landtage), либо же рейхсрата, в который ландтаги должны направить число своих представителей, определяемое нами». В соответствии с Февральским патентом, было установлено двухпалатное устройство Имперского совета. Верхнюю Палату господ (нем. Herrenhaus) составляли по праву рождения принцы Габсбургского рода и главы дворянских родов, которым со стороны императора было пожаловано достоинство членов рейхсрата, а также архиепископы и князья-епископы – в силу своего высокого церковного сана. Нижняя Палата депутатов (нем. Abgeordnetenhaus) комплектовалась из представителей земских собраний, которые избирались в качестве членов рейхсрата сроком на шесть лет, а также отвечали высокому имущественному цензу (напр., в Нижней Австрии – уплата налога в размере двухсот гульденов). Согласно Февральскому патенту, палату депутатов должны были составить 343 выборных от всех королевств и земель, подвластных австрийскому императору: 85 - от Венгерского королевства, 54 – от Чешского королевства, 20 – от Ломбардо-Венецианского королевства, 5 – от королевства Далмация, 9 – от королевств Хорватия и Славония, 38 – от королевств Галиция и Лодомерия вместе с герцогствами Аушвитц и Затор, а также Великим герцогством Краковским, 18 – от эрцгерцогства Австрийского под Энсом (Нижней Австрии), 10 – от эрцгерцогства Австрийского над Энсом (Верхней Австрии), 3 – от герцогства Зальцбургского, 13 – от герцогства Штирийского, 5 – от герцогства Каринтийского, 6 - от герцогства Краина, 5 – от герцогства Буковина, 26 – от Великого княжества Трансильванского, 22 – от маркграфства Моравского, 6 – от герцогств Верхнесилезского и Нижнесилезского, 12 – от окняженного графства Тироль и Форальберг, 6 – от маркграфства Истрия вместе с окняженным графством Гёрц и Градишка, а также городом Триест вместе с областью. Решения должны были приниматься абсолютным большинством голосов в обеих палатах, в то время как для внесения изменений в существующую конституцию объявлялся необходимым сбор двух третей голосов земских депутатов и господ.

Как и Октябрьский диплом, Февральский патент представлял собой конституцию октроированную, т.е. вступившую в силу на основании правительственного указа, а не всеобщего голосования. Политики-старочехи (Ф. Палацкий, Ф.Л. Ригер, Ф.А. Браунер) выразили ей поддержку в обращении к чешскому народу, опубликованном в номере «Национальной газеты» (чеш. Národní listy) от 8 марта 1861 г.: «Хотя слово императора и короля нашего положило начало конституции, земский сейм, равно как имперский совет должны стать её матерью, которая бы её родила, выкормила и в жизнь выпустила». Однако Венгерское государственное собрание бойкотировало создание Имперского совета и не прислало в него своих представителей, отклонив Февральскую конституцию. Венгерский адвокат и журналист Ауриель Кечкемети отозвался о ней следующим образом: «Февральский патент строит и постановляет государственное единство из таких элементов и таким механическим способом, словно бы его создаёт бюрократическая система прошлого времени, которая… не упоминает никаких особых прав (имеется ввиду принадлежность королевств Далмация, Хорватия и Славония Венгерскому королевству – Н.Н.) и рассматривает страны в качестве владений, не зная иного законного пути, кроме как министерского распоряжения, к иным решениям не отсылает, но только указывает, повелевает и грозит наказанием тем, кто не признает эту конституцию». 20 сентября 1865 г. Франц Иосиф своим манифестом отменил действие патента, заявив: «Значительная часть державы упорно держит себя в стороне от общего законодательного действия, со сколь бы горячим патриотизмом не стучали и их сердца также. Они пытаются обосновать свою нерешительность различиями в положениях тех основных законов, которые в своей общности составляют ничто иное, как конституцию имперскую».