ФЕВРАЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1948 ГОДА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Политический кризис, приведший к доминированию во власти представителей Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ).

Ход событий

В Чехословакии непросто складывалась внутриполитическая обстановка, на 20 февраля 1948 г. глава кабинета министров - коммунист К. Готвальд назначил чрезвычайное заседание правительства, но оно оказалось сорвано. Более того, в тот же день министры, входившие в кабинет от Народной, Демократической и Национально-социалистической партий, подали в отставку, рассчитывая на роспуск правительства и перевыборы. Свои посты покинуло 12 министров из 26, поэтому К. Готвальд потребовал от президента Э. Бенеша согласия на замещение вакантных позиций, что соответствовало конституционным нормам. КПЧ организовала в стране стачки и митинги с целью поддержки правительства и курса на социально-экономические реформы. 21 февраля в Праге на Староместской площади прошел 100-тысячный прокоммунистический митинг. Параллельно шло формирование отрядов народной милиции. Президент Бенеш безуспешно попытался усадить К. Готвальда за стол переговоров с инициаторами отставки. 24 февраля по всей Чехословакии прошла всеобщая политическая стачка, в которой приняло участие около 2,5 миллионов участников. 25 февраля в Праге прошла манифестация с участием более 200 тысяч человек, в ней приняли участие и отряды народной милиции. В этих непростых обстоятельствах во второй половине дня президент Э. Бенеш принял отставку 12 членов кабинета и подписал указ о новых назначениях. В обновлённое правительство вошло 11 коммунистов (из 24). Одновременно в Братиславе был сформирован новый состав Корпуса уполномоченных, в котором было 11 коммунистов (из 15). 27 февраля новое правительство принесло присягу, тем же вечером президент Э. Бенеш покинул столицу и перебрался в свою резиденцию Сезимове Усти.