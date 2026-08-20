ФЕТИСОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Первая мировая война

Родился в семье простого казака. Внук адъютанта генерала Я.П. Бакланова, героя Кавказской войны . Получил образование в начальном и городском училище, затем учился в Новочеркасском казачьем юнкерском училище, которое окончил в 1904 г., получив чин хорунжего. Первую мировую войну встретил в составе 53-го Донского казачьего полка, входившего в 13-ю кавалерийскую дивизию. 8 июля 1915 г. был ранен разрывной пулей и отправлен в госпиталь в Новочеркасск. По выздоровлении был зачислен в 7-й Донской казачий полк, сражавшийся на румынском фронте. В апреле 1916 г. получил чин есаула и должность строевого помощника командира 7-го Донского казачьего полка. 10 июня 1916 г. был удостоен Ордена Св. Анны IV-й степени (Аннинское оружие). В июне 1917 г. стал войсковым старшиной.

Гражданская война и эмиграция

После Октябрьской революции , казаки вернулись на Дон, Фетисов демобилизовался. К нему обратились сослуживцы по полку и казаки ст. Кривянской с тем, чтобы он встал во главе партизанского отряда для борьбы с красными, которые безуспешно попытались подавить недовольство. Несколько партизанский отрядов казаков, во главе одного из которого был Фетисов, смогли в ночь 14 апреля 1918 г. неожиданным штурмом захватить Новочеркасск и освободить из заключения окружного атамана генерала Смирнова и станичного атамана Новочеркасской станицы Поляков. Фетисов фактически стал комендантом города и пытался организовать казаков для дальнейшей борьбы, но 17 апреля превосходящие силы красных заняли город, а казаки отступили в ст. Кривянскую. 28 апреля отряд Фетисова и подразделение генерал-лейтенанта П. Х. Попова, прибывшие из Степного похода, вновь выбил красных из Новочеркасска, что послужило распространению восстания среди казаков. В мае командовал южной группой Восточного фронта, из его казаков сформировали 4-ю Донскую пластунскую бригаду, за успехи получил звание полковника. С сентября возглавил Донскую казачью дивизию в составе войск ВСЮР. В марте 1920 г. эмигрировал вместе с семьей в Турцию. Дальнейшая его судьба связана с Болгарией, Королевством СХС, Чехословакией и Францией.