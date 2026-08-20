ФЕСМОФЕТЫ (др.-греч. θεσμοθέται ‒ «законодатели»)

Шесть афинских архонтов, добавленных в VII в. до н.э. к трем архонтам: эпониму , басилею, полемарху.

Судопроизводство тогда находилось полностью в руках архонтов, и фесмофеты, видимо, разбирали те дела, которые выходили за сферу компетенции других архонтов. Некоторые исследователи полагают, что их θέσμια – подобие преторского эдикта в Риме – и при определенных условиях (кодификация Солона и Клисфена ) они могли выкристаллизовываться в письменные законы – νόμοι. После Солоновой судебной реформы первые примерно сто лет существования гелиэи, пока она была сугубо апелляционным органом, архонты продолжали выносить приговоры, которые могли быть обжалованы в народном суде. Фесмофеты председательствовали на заседаниях Солоновой гелиэи и, по-видимому, созывали этот орган.

После превращения гелиэи в суд первой инстанции и деления на судебные палаты-дикастерии (80-60-ые гг. V в. до н.э.) архонты перестали выносить приговоры, но продолжали играть важную роль в судопроизводстве: принимали иски, определяли их подсудность, проводили предварительное следствие, впоследствии – руководили жеребьевкой судей. Архонт-эпоним вел семейные дела, включая дела по наследствам; басилевс – дела, касающиеся религии, и убийства (непредумышленное убийство, убийство негражданина, поджог), полемарх – частные иски метеков или проксенов. Фесмофеты готовили для дикастов все прочие дела, определяли дни для заседания гелиэи, определяли должностных лиц, которые будут председательствовать в том или ином суде, сами председательствовали в дикастериях. Подробный список исков, подсудных фесмофетам, и перечень дел, которые разбирали суды под их председательством, приводит Аристотель в «Афинской политии» (IV, 59). Это, например, такие серьезные обвинения, как исангелия (чрезвычайное заявление о государственном преступлении), жалоба на противозаконие (γραφὴ παρανόμων), разбирательство в связи с отчетом стратегов (эвтины) и т.д. Заметим, что председательствующий в суде архонт не имел права вмешиваться в ход процесса и каким-либо образом влиять на решение судей.

В самом конце V или начале IV в. до н.э. в Афинском государстве вводится новая процедура принятия и ревизии законов – номотесия, в которой фесмофетам была отведена определенная роль. Если фесмофеты находили, что какой-то закон противоречил другому закону, или был недействительным среди действующих, или по одному и тому же поводу было несколько законов, – то они записывали его текст на досках и выставляли на агоре. Далее пританы по требованию фесмофетов созывали собрание, на котором выбирались номофеты из числа гелиастов и решали на своем заседании голосованием судьбу такого закона.

Исторические источники:

Аристотель. Афинская полития.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева