ФЕРСМАН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Ранние годы и начало блестящей карьеры

Александр Евгеньевич родился 27 октября 1883 г. в г. Санкт-Петербурге. Отец – Евгений Александрович, архитектор, мать – Мария Эдуардовна, дочь генерала Э.Ф. Кесслера.

Стараниями дяди-химика увлекся минералогией. В 1901 г. Ф. окончил Одесскую классическую гимназию с золотой медалью, после чего стал студентом Императорского Новороссийского университета, поступив на естественное отделение физико-математического факультета.

С 1903 г. – студент физико-математического факультета Императорского Московского университета. Обучался у В.И. Вернадского, который после завершения обучения Ф. в 1907 г. оставил его на кафедре минералогии для подготовки к профессорскому званию.

В 1907 – 1908 гг. – стажировка в Германии. Изучал минералы в Гейдельбергском университете; побывал во Франции и Италии.

С 1909 г. – сверхштатный ассистент при Минералогическом кабинете Императорского Московского университета. С 1912 г. – профессор этого вуза. В этом же году назначен старшим хранителем Минералогического музея, директором которого он стал в 1919 г.

Параллельно с преподаванием в Московском университете трудился профессором Народного университета им. А.Л. Шанявского (1910 – 1912).

Новая власть и руководящие должности

С 1919 г. – действительный член Российской академии наук по Отделению физико-математических наук (минералогия). В 1920 г. среди прочих инициировал организацию Ильменского государственного заповедника. В 1922 г. Ф. поручили провести ревизию Алмазного Фонда.

В последующие годы Ф. находился на разных руководящих должностях: глава Института археологической технологии при Государственной академии истории материальной культуры (1921 – 1928), глава Радиевого института АН СССР (1922 – 1926), заведующий издательством Академии наук (1923 – 1925), глава Института аэросъемки (1927 – 1934). В 1924 – 1927 гг. был академиком-секретарем Отделения физико-математических наук, в 1927 – 1929 гг. – вице-президентом АН СССР, в 1929 – 1945 гг. – членом Президиума АН СССР.

Научные достижения

Стараниями Ф. были найдены Мончегорское медно-никелевое месторождение, Хибинские месторождения апатита, месторождения серы в Средней Азии.

Сам Ф. не раз бывал в Забайкалье, где исследовал минералы. В 1926 г. Ф. удалось выделить Монгольско-Охотский металлогенический пояс. Ф. принадлежала инициатива создания Хибинской исследовательской горной станции АН СССР «Тиетта», которую он и возглавил.

В 1939 г. Ф. изучал крымские месторождения минералов. В годы Великой Отечественной войны возглавлял Комиссию по геолого-географическому обслуживанию Советской Армии и Институт геохимии, минералогии и кристаллографии им. М.В. Ломоносова.

Ф. умер в Сочи 20 мая 1945 г., находясь в санатории.