ФЕРНАНДУ I Прекрасный (Fernando I o Formoso)

Последний король из Брагансской династии королей Португалии в 1367–1383 гг.

Третий сын короля Педру I и Констансы Мануэль.

Фернанду I взошёл на престол 18.08.1367. В 1369 г. на основе происхождения по материнской линии от короля Кастилии Фернандо III он выразил притязания на трон Кастилии после смерти Педро I Жестокого без законных наследников, открыв тем самым череду неудачных для Португалии португало-кастильских войн (Guerras Fernandinas).

Первая португало-кастильская война (1369–1371) с Энрике II Траста́мара, несмотря на поддержку крупных городов и знати Галисии и герцога Ланкастерского Джона Гонта, была проиграна.

В 1371 г. по требованию папы Григория XI в Алкутиме был заключён мир, по условиям которого Фернанду признал Энрике II королём Кастилии. Союз предполагал помолвку Фернанду с дочерью Энрике II Леонор.

Фернанду содействовал активизации торговых взаимоотношений, содействовал развитию мореходства; он восстановил и перестроил многие крепости в Португалии, возвёл новые стены в Лиссабоне и Порту. Им был издан закон о стимулировании сельского хозяйства и обязательной обработке невозделываемых земель (Ley das Sesmarias) (1375).

Вторая португало-кастильская война (1373) была вызвана расторжением Фернанду в 1372 г. соглашения о помолвке с кастильской инфантой и заключением брака с Леонор Телеш де Менезеш. Кастильцы вторглись в Португалию и осадили Лиссабон. Фернанду был вынужден подписать унизительный мир.

Значительная часть португальского общества была недовольна его тайным браком (05.05.1372) с Леонор Телеш, небезосновательно считая его незаконным. Недовольство вызвало и её вмешательство в политические и внешнеполитические дела, присутствие фаворита галисийца Хуана Фернадеса Андейро.

02.04.1383 в Салватерра де Магуш был подписан мирный договор с Кастилией с главами, подразумевавшими брак сына короля Кастилии Хуана I и дочери Фернанду Беатриш (1373 – ок. 1420). В случае смерти Фернанду, которая воспоследовала спустя полгода, корона Португалии переходила к малолетней Беатриш, и её супруг становился королём Португалии.

По смерти Фернанду его вдова Леонор, согласно договору в Салватерра де Магуш, должна была принять на себя регентство от имени их дочери. Хуан I предпринял интервенцию в Португалию. Это вызвало народное возмущение, социально политический кризис 1383–1385 гг., который после периода междуцарствия завершился восшествием на трон Ависской династии португальских королей.

Похоронен Фернанду I в монастыре Ду Карму в Лиссабоне.

Исторические источники:

Lopes F. Crónica de D. Fernando. Lisboa, 1975

Автор статьи: А.П. Черных