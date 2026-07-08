ФЕРЕНЦ РАКОЦИ II

Происхождение и образование

Сын избранного трансильванского князя Ференца Ракоци I и Илоны Зрини (Зринской), представительницы знатного венгеро-хорватского клана. Прапрадед Ференца, трансильванский князь Дёрдь Ракоци I воевал против Габсбургов в союзе со Швецией на заключительном этапе Тридцатилетней войны . Дед по материнской линии, хорватский бан Петер Зрини участвовал в заговоре Вешшелени и был казнён в 1670 году. Отец Ференца, Ференц Ракоци-старший в том же году встал во главе антиправительственного восстания дворян Северной Венгрии. Таким образом, Ференц происходил из тех венгерских родов, которые были настроены враждебно по отношению к правящей династии.

Отец умер 8 июля 1676 года через три месяца после рождения Ференца. В 1681 году отчимом стал Имре Тёкёли – предводитель венгерских повстанцев-куруцев, боровшихся против власти венгерских королей из австрийской династии Габсбургов . Тёкёли воспользовался османским вторжением Кара Мустафы-паши и атаковал Пожонь (нем. Пресбург, совр. Братислава) – столицу той части Венгрии, которая принадлежала австрийцам. После сокрушительного поражения османов под Веной в 1683 году куруцы во главе с Тёкёли были вытеснены из Венгрии в Трансильванию, а Илона Зрини и юный Ференц – осаждены в замке Мункач (совр. Мукачево) на северо-востоке Венгерского королевства. Осада продолжалась (с перерывом) с декабря 1685 до января 1688 года, когда замок был сдан генералу Антонио Карафе на почётных условиях. 10 февраля Ференц вместе с матерью направился в Вену.

Учился в иезуитской школе в Индржиховом Градце в Южной Чехии, в 1690 году поступил в Карлов университет в Праге. В 1694 году направился в Венгрию, по приказу императора взял в жёны герцогиню Гессена-Рейнфельса Саролту-Амалию и получил должность главного ишпана Шарошпатака – по соседству со своими обширными родовыми владениями. Одним из них был замок Токай, который в июле 1697 года был захвачен куруцами, потребовавшими, чтобы Ракоци возглавил их в борьбе против Габсбургов. Однако Ракоци направился сначала в Кашшу (нем. Кашау, совр. Кошице) к начальнику гарнизона Нигрелли, который сообщил, что австрийский генерал Водемонт, подавляя восстание, разграбил владения Ракоци. Ракоци направился в Вену к императору Леопольду I с желанием снять с себя всяческие подозрения в сопричастности восстанию, а также с предложением, чтобы его владения были обменяны на какое-либо герцогство в Священной Римской империи, либо же в наследных (австрийских) владениях Габсбургов. На это последовал отказ, что настроило Ракоци против правительства. Он написал письмо французскому королю Людовику XIV, заверив его в готовности венгров «избавить себя и от турка, и от немца». Письмо было перехвачено, и Ракоци был арестован. На допросе в Винер-Нойштадте Ракоци заявил, что австрийская судебная комиссия во главе с Фридрихом Буччелини не имеет полномочий вершить суд, поскольку его как венгерского дворянина может призвать к ответственности только венгерское государственное собрание. Жена помогла Ракоци бежать из тюрьмы.

Борьба с Габсубргами

15 мая 1702 года Леопольд начал войну с Францией. Людовик XIV определил Ференцу, скрывавшемуся в Польше, ежегодную ренту в размере 20000 ливров. В 1703 году было поднято крестьянское восстание, к которому присоединился Ракоци. 16 ноября 1704 года он захватил важнейшую крепость Северной Венгрии – Эршекуйвар. Однако ещё 13 августа австрийцы разбили французов и баварцев у Хохштедта и получили возможность перебросить в Венгрию дополнительные силы. Австрийский генерал Иоганн Альберт фон Хайстер разбил Ракоци у Надьсомбата (совр. Трнава). После смерти Леопольда I 5 мая 1705 года венгерское дворянство собралось в городе Сечень. В нарушение положения 1687 года о наследовании венгерской короны по мужской линии габсбургского рода «князем и предводителем» (лат. dux et princeps) был избран Ракоци, который завоевал симпатию дворянства тем, что уже в самом начале «освободительной войны» запретил присоединившимся крестьянам поднимать руку на дворян. После в Хусте к венгерской конфедерации, провозгласившей своё право на сопротивление Габсбургам на основании Золотой буллы 1222 года, присоединились трансильванские сословия, избравшие Ракоци князем Трансильвании. К началу лета 1707 Ракоци освободил от австрийских войск всё Венгерское королевство за исключением его побочных земель. 14 сентября 1707 года в Варшаве его представители подписали союзный договор с русским царём Петром I, который желал добиться избрания Ракоци на трон Речи Посполитой вместо Августа II Сильного, герцога Саксонского, который добровольно отказался от польско-литовского трона. Однако 2 августа 1708 года в битве у Тренчена 15000 венгров были разбиты 8-тысячным конным отрядом Хайстера. Ракоци имел надежду на то, что в войну с Австрией ввяжется Россия. Однако посланники Петра I Г.И. Головкин и П.П. Шафиров заявили, что Пётр поддержит венгров лишь против османов. 30 мая 1711 года в Сатмаре куруцы капитулировали. Был заключён договор, согласно которому Ракоци получал прощение, в случае если признавал королём Иосифа I и отказывался от трансильванского княжества. Однако вместо этого он эмигрировал в Польшу (где 21 августа в Дзидзилове лично встретился с Петром I, который пообещал лишь предоставить убежище куруцам), а затем – в Османскую империю, где поселился в Родосте (совр. Тегирдаг) и умер 8 апреля 1735 года. В одном из писем Ракоци назвал свою участь «политической смертью», добавив: «я не знаю и того, живу ли я, либо же нахожусь в этом мире потому только, что меня забыли похоронить».

Написал «Воспоминания» на французском языке и «Исповедь грешника» на латыни.