ФЕРЕКИД из Сироса (др.-греч. Φερεκύδης)

Древнегреческий мифограф и космолог.

Сын Бабия, Ферекид родился ок. 45 олимпиады. Традиция сообщает о его путешествиях по Элладе и Египту, знакомстве с финикийскими книгами, из которых он почерпнул свое учение, и называет Ферекида учителем Пифагора . Ферекиду принадлежит «Теогония», одно из первых прозаических сочинений на древнегреческом языке; другие названия этого труда – «Богосмешение» (Θεοκρασία) и «Семинедрие» (Ἑπτάμυχος). Ферекид говорит, что Зевс, Хронос и Хтония существовали извечно, причем Зевс персонифицирует эфирную часть неба, Хтония – землю, а Хронос – время. Ферекид утверждал, что Хронос создал из своего семени три элемента: огонь, воздух, воду, которые далее распадаются на пять частей (по Г. Гомперцу: пространства звёзд, солнца, луны, воздуха и моря) из которых возникают сверхъестественные существа («новое многочисл. поколение богов»). Структура его космогонии согласно Дамаскию обнаруживает сходство с космогонией Анаксимандра. Цицерон и Порфирий свидетельствуют, что Ферекид учил о метемпсихозе. Диоген Лаэртский свидетельствует о том, что после смерти он почитался как герой.

Издания фрагментов :

Schibli H. S. Pherekydes of Syros. Oxford, 1990;

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.

Иллюстрация :

Ферекид. Миниатюра. Нюрнбергская хроника. 1493.