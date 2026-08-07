ФЕРАПОНТОВ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Памятник истории и культуры федерального значения Кирилловского района Вологодской области. В соборе Рождества Богородицы сохранились росписи Дионисия с сыновьями. Это единственный храм, где сохранилась столь объемная (общей площадью 600 м2), документально подтвержденная роспись Дионисия. Ныне в стенах Ферапонтова монастыря располагается музей фресок Дионисия. В 2000 году монастырь был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь был основан в 1397 году святым Ферапонтом Белозерским, сподвижником святого Кирилла Белозерского. В XV веке монастырь становится широко известен, его посещают многие выдающиеся политические деятели. В начале XVI века Богородице-Рождественский собор расписывает известный московский мастер Дионисий с сыновьями. Стоимость работы иконописца приблизительно равнялась стоимости постройки самого монастыря.

В период с 1666 по 1676 годы в Ферапонтовом монастыре пребывал сосланный туда бывший патриарх Никон.

В 1798 году монастырь был упразднен указом Синода как пришедший в запустение, и лишь в 1904 году был возобновлен как женский. Однако в этом виде он существовал 20 лет и в 1924 году был закрыт. С 1975 года началось создание музея.

Основание монастыря

Жития преподобных Ферапонта и Кирилла повествуют о том, что будущие основатели северных обителей, названных Андреем Николаевичем Муравьевым Русской Фиваидой на Севере, являлись монахами московского Симонова монастыря. Вместе они подвизались в труде и молитве, часто общались с посещавшим монастырь преподобным Сергием Радонежским. Когда Кириллу было явление Богородицы, указавшей место основания нового монастыря, именно Ферапонт был избран подвижником в качестве спутника. Достигнув берега Сиверского озера, старцы ископали кельи и постепенно началось обустройство будущего Кирилло-Белозерского монастыря. Спустя небольшое время Ферапонт оставил Кирилла и пошел дальше на северо-восток, пока на расстоянии 15 верст (20 км.) от Сиверского озера он обнаружил озера Пасское и Бородавское, соединенные небольшой речкой Паской. «Есть у меня желание, и оно непрестанно влечет меня, идти безмолвствовать на особое место», – простосердечно сказал Ферапонт, и столь же искренно отвечал ему Кирилл: «Если воля Божия на то будет, можешь и на деле исполнить». На возвышении меж двумя озерами старец и основал свою обитель. Годы основания Кириллова и Ферапонтова монастыря совпадают – 1397 год. Обитель начала развиваться, однако Ферапонт был вынужден покинуть её и по просьбе князя Андрея Дмитриевича Донского отправиться в Можайск, чтобы основать обитель на берегу Москва-реки. Так возник Лужецкий монастырь.

Монастырь в XV-XVII веках

В самом же Ферапонтовом монастыре игуменом стал Мартиниан Белозерский, ученик Кирилла Белозерского. Именно при Мартиниане в 1409 году возводится деревянная церковь Рождества Богородицы с трапезной. Монастырь приобретает широкую известность, во второй половине XV – начале XVI века он становится, наряду с Кирилло-Белозерским и Спасо-Каменным монастырями, духовным, культурным и идеологическим центром северных земель. Долго время после кончины Мартиниана и обретения мощей монастырь носил название «Мартемьяновского».

В 1490 году заканчивается возведение каменного собора Рождества Богородицы, над которым работали ростовские мастера, приглашенные архиепископом Ростовским Иоасафом, выходцем из самого монастыря. Иоасаф же в 1502 году пригласил знаменитого московского художника Дионисия, дабы тот расписал новый собор. Расположенная на поверхности арки северного входа собора надпись сообщает о времени создания (1502) и рекордных сроках исполнения (34 дня) росписи иконником Дионисием «со своими чады». Поразительным фактом является и то, что росписи сохранились до наших дней без поновления.

На XVI столетие приходится расцвет монастыря. Именно в этот период монастырь получает множество вкладных и жалованных грамот от царя и князей. В монастырь на богомолье приезжают Василий III, Елена Глинская, Иван IV. Тогда же возводятся монументальные церковь Благовещения с трапезной, казенная палата, служебные постройки — каменное сушило, гоственная палата, поваренная палата.

Однако в 1614 году монастырь был разорен поляками, были сожжены кельи и ворота, разграблению подверглись окрестные деревни. Спустя четверть века монастырь оправился от нашествия польско-литовских отрядов. В 1643 году в Мартиниановской церкви, выстроенной в 1495 году, была установлена рака с мощами преподобного. В 1645 году была построена двухпридельная надвратная церковь. В 1666 году в Ферапонтов монастырь был сослан патриарх Никон. 10 лет он провел в заточении в обители. Известен поклонный крест, вырезанный и установленный Никоном на небольшом островке посреди Бородавского озера.

Монастырь в XVIII-XXI веках

В XVIII веке монастырь постепенно приходил в запустение, пока в 1798 году не был упразднен указом Синода. Монастырские церкви стали приходскими.

После открытия надписи о времени и авторстве росписи Рождественского собора в 1898 году на территории монастыря возник небольшой музей.

В 1904 году монастырь был возобновлен уже в качестве женского, но вновь закрыт в 1924 году.

С 1975 года началось формирование современного музея.

В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря с росписями Дионисия был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.