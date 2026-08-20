ФЕОПОМП (греч. Θεόπоμπος), историк

Греческий историк и ритор IV в. до н.э.

Уроженец острова Хиос , происходил из аристократической семьи. Отец его участвовал в политической борьбе на стороне проспартанской партии. Вместе с отцом и братом стал политическим изгнанником. Относился крайне враждебно к афинской демократии и был ярым лаконофилом. Политические пристрастия Феопомпа отразились в его сочинениях: он крайне негативно отзывался о многих афинских политиках. В Афинах учился у Исократа. Вел жизнь странствующего ритора, посетил многие города, где выступал с речами и таким образом зарабатывал себе на жизнь.Около 334 г. до н.э. получил возможность вернуться на Хиос. После смерти Александра Македонского отправился в Египет, где жил при дворе Птолемея I. Отличаясь большим тщеславием и неуживчивым характером, он поссорился с царем и, как говорят, тот чуть не приказал его казнить. Он умер изгнанником. Время и обстоятельства его смерти неизвестны.

Феопомп был очень плодовитым писателем. Список его трудов насчитывал 70 наименований. Одно из главных сочинений Феопомпа – «История Греции» (Helleniса) в 12 книгах. От нее сохранилось 20 фрагментов. Как продолжатель «Истории» Фукидида он начал рассказ с событий 411 г. до н.э. и довел его до 394 г. до н.э., закончив битвой при Книде. Согласно традиции Феопомп также написал эпитому (краткое переложение) «Истории» Геродота в двух книгах, хотя, возможно, эпитома не была самостоятельной работой, а составляла часть Philippica. Ему также принадлежало несколько панегириков и наставлений, посвященных Филиппу и Александру.

Но главное и наиболее самостоятельное его сочинение – это «История Филиппа Македонского» (Philippica) в 58 книгах. В ней дан обзор событий эпохи Филиппа . От этого сочинения сохранилось много отрывков (250). Для своего времени было большой смелостью провозгласить целый период греческой истории эпохой македонского царя Филиппа II. В Philippica встречаются многочисленные отступления географического и этнографического характера. Но Феопомп любил описывать не только страны, народы и их обычаи. У него есть отступления и политического характера. Так, часть десятой книги посвящена нападкам на афинских политиков. Феопомп, как и Эфор , был строгим моралистом. В своих персонажах он всегда старался обнаружить под личиной добродетели скрытые пороки. Он был склонен к инвективам и злословию. Даже своего героя Филиппа он порицает за пьянство и аморальность. Недаром Корнелий Непот назвал его злоречивым писателем. И в древности и в новое время его часто обвиняли в клевете.

Феопомп был религиозным человеком и отличался пристрастием к романтическим и невероятным историям. В своих сочинениях он постоянно рассказывал о всякого рода чудесах. Стиль Феопомпа – живой и энергичный. Как представитель риторического направления в греческой историографии он широко использовал приемы ораторской прозы, украшая свой рассказ риторическими фигурами и поэтическими прикрасами. Больше, чем его предшественники (Фукидид и Ксенофонт), интересовался ролью личности в истории. Исторических деятелей рассматривал с точки зрения их морально-этических качеств. В древности его сочинения относились к наиболее читаемой литературе. Его много цитировали позднейшие писатели. Его Philippica стала основным источником для 16-й книги Диодора, которая вся посвящена эпохе Филиппа. Его также широко использовали Плутарх, Помпей Трог, Корнелий Непот. Во времена Фотия (IX в.) из 58 книг Philippica еще существовало 53.

Сочинения :

Theopompi fragmenta // Fragmenta Historicorum Graecorum / Ed. C. Műller / Paris: Didot, 1841. Vol. 1. P. 278–333 (= FgrHist, № 115).