ФЕОКТИСТОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза, профессор, доктор технических наук.

Биография и карьера

Во время Великой Отечественной войны немцы заняли Воронеж, и Константин мальчишкой сбежал на фронт. Отправился разведчиком в войсковую часть, выполнял различные задания, чудом избежал расстрела. После ранения отправили его в медсанбат. Там его и нашла мать. В автобиографической повести «Траектория жизни. Между вчера и завтра» Феоктистов пишет, что после этого ему пришлось проститься со своей разведгруппой и отправиться с мамой в эвакуацию, тем более, начинался учебный год и нужно было идти в школу. Выпустился из нее в 1943 г. в Коканде, в эвакуации. После этого стал студентом МВТУ им. Баумана.

В 9 лет увлекся космосом, ракетостроением. Сам он связывал начало этой любви с прочтением книги Я. Перельмана «Межпланетные полеты».

В 1949 г. закончил МВТУ, начал трудиться в НИИ вместе с Михаилом Тихонравовым, конструктором в сфере ракетостроения. Занимался разработкой первого искусственного спутника Земли, разрабатывал космические корабли и орбитальные станции. Так исполнялась его детская мечта, вдохновленная прочитанной книгой.

В 1964 г. совершил космический полет на корабле «Восход» вместе с Комаровым и Егоровым. Полет занял сутки и 17 минут. Впервые не использовались скафандры. Тогда же получил свою Золотую Звезду Героя Советского Союза. Однако был единственным космонавтом, не входившим в КПСС.

Основное свое время посвящал преподавательской деятельности. Работал в альма-матер, был членом-корреспондентом Международной академии астронавтики.

Скончался в 2009 г.