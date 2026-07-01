ФЕОКРИТ, сын Праксагора (др.-греч. Θεόκριτος)

Древнегреческий поэт (эпоха эллинизма).

О жизни Феокрита сохранилось совсем мало сведений, к тому же они противоречивы. Скорее всего, детство и юность он провел в Сицилии, в Сиракузах. Далее какая-то часть жизни Феокрита оказалась связана с Косом, где он, возможно, входил в кружок поэта Филета Косского, а затем – с Александрией. Ок. 275/4 г. до н.э. – предположительно по возвращении на Сицилию – он обратился с хвалебным посланием к Гиерону (Младшему), правителю Сиракуз, прося его тем самым о протекции, однако его обращение осталось без ответа. Зато Феокрит вскоре нашел себе покровителя в лице Птолемея II Филадельфа (283/2–246 гг. до н.э.), царя Египта. Очевидно, по приглашению последнего он в конце 270-х гг. до н.э. поселился в Александрии, столице царства Птолемеев, не преминув за это отблагодарить монарха в своих произведениях (к примеру, в переполненном лестью послании к Птолемею). Феокрит поддерживал Каллимаха , отстаивавшего в споре со своими литературными противниками, прежде всего с Аполлонием Родосским, преимущество малых поэтических форм. Где Феокрит ушел из жизни, в точности неизвестно; скорее всего, в Александрии. Под именем Феокрита до нас дошло, помимо эпиграмм, 30 стихотворений, имеющих общее заглавие «идиллии». Доминирующее место среди них занимают написанные гекзаметром буколические идиллии – стихотворения на сюжеты о пастушеской жизни; остальные произведения, несмотря на их общее название, на самом деле разного рода: это – мимы, эпиллии, любовные песни, энкомии и т.д. Сохранившийся сборник стихотворений Феокрита был составлен не им, а позднее, скорее всего, в I в. до н.э.

Сочинения:

Идиллии Феокрита / Пер. Г. Янчевецкого. Воронеж, 1876;

Стихотворения Феокрита / Пер. А. Н. Сиротинина. СПб., 1890;

Феокрит. Мосх. Бион. Идиллии и эпиграммы / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек. М.-Л., 1958 (репр.: М.,1998).