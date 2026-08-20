ФЕОГНИД (др.-греч. Θέογνις ὀ Μεγαρεύς)

Древнегреческий элегический поэт второй половины VI в. до н.э.

Феогнид был родом из Мегар на Истме. Годы жизни поэта неизвестны: ряд исследователей полагают, что около 540 г. до н.э. он был уже известным поэтом, другие же относят к этому времени его рождение. Жизнь поэта пришлась на эпоху, когда в греческих полисах падало значение старой родовой аристократии и нередко к власти на плечах взбунтовавшегося демоса приходили тираны . Выходец из старинного аристократического рода, Феогнид принимал участие в политической борьбе у себя на родине и после поражения своей партии вынужден был удалиться в изгнание. Возможно, в конце жизни он вернулся на родину. До нас дошел большой сборник элегий Феогнида, значительная часть которых составлена в виде наставлений, обращенных к некоему Кирну, сыну Полипая, любимцу поэта. В них дорогая сердцу поэта аристократическая мораль и система ценностей противопоставляется мировоззрению социальных антагонистов – «подлых, дурных». Общий тон – пессимистический, ибо презираемый поэтом демос одерживает вверх, рушится старый уклад жизни, аристократия разоряется, а некоторые представители знати спешат заключать браки с незнатными, но богатыми выскочками.

«Феогнидов корпус» (Corpus Theognideum) насчитывает 1389 стихов: в первой книге 1230 сти­хов, во второй 159; некоторые исследователи полагают ряд стихов (порядка 60) апокрифическими, принадлежащими другим поэтам.

Сочинения:

Greek Elegiac Poetry: From the Seventh to the Fifth Centuries BC. Tyrtaeus, Solon, Theognis, and Others. (Loeb Classical Library No. 258). Cambridge (Mass.); L., 1999;

Theognis / Eds. E. Diehl, D. Young. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig, 1961; 1971.

Русские переводы:

Феогнид. Элегии / Пер. А. Пиотровского. Пг, 1922;

Парнас. Антология античной лирики / Сост. С.А. Ошеров. М., 1980;

Феогнидов сборник. Кн. 1. / Прозаич. пер. А. К. Гаврилова // Доватур А. И. Феогнид и его время. Л., 1989;

Феогнид и Феогнидовский сборник / Пер. Ю. А. Голубца // Древнегреческая элегия / Изд. подг. Н. А. Чистякова. СПб., 1996.