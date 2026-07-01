ФЕОФРАСТ, ТЕОФРАСТ ЭРЕССКИЙ (др.-греч. Θεόφραστος)

Древнегреческий философ-перипатетик.

Феофраст учился в платоновской Академии, где, возможно, и познакомился с Аристотелем (по другой версии, они встретились в троадском Ассе); после этого Феофраст стал его учеником и сопровождал его во всех путешествиях. В 322 г. до н.э. после отъезда Аристотеля принимает руководство Лицеем и с большим успехом – его лекции посещали до двух тысяч слушателей – преподает; среди его учеников Стратон из Лампсака , Менандр, Эрасистрат и Деметрий Фалерский, который смог обеспечить право владеть недвижимостью в Афинах метеку Феофрасту.

Ему покровительствовали Кассандр и Птолемей I. По завещанию Феофраста вся его библиотека, включая сочинения Аристотеля, перешла к Нелею из Скепсиса и исчезла вплоть до того, как в I в. до н.э. эти труды не переиздал Андроник Родосский.

Феофраст продолжил и развивил деятельность Аристотеля по всем направлениям; сохранившиеся до нашего времени работы лишь в небольшой степени отражают его занятия; в некоторых вопросах он, однако, отходит от взглядов своего учителя. Вместе с Эвдемом Феофраст модифицировал логику Аристотеля, он усомнился в существовании перводвигателя и эфира и оспаривал применимость телеологического принципа ко всей природе. В области естественных наук Феофраста можно считать основателем ботаники, в зоологии его интересует больше поведение животных, их среда обитания и физиологические процессы, чем анатомия, его «Характеры» – описание 30 типов личности – послужили одним из истоков новой аттической комедии. Феофрасту принадлежал доксографический труд «Мнения физиков», содержащие сведения о философах и школах вплоть до Платона. Кроме того, ему принадлежали сочинения по политике, этике, риторике и поэтике.

Сочинения :

Theophrasti Eresii opera quae supersunt omnia / Rec. F. Wimmer. Frankfurt am Main, 1964;

Theophrastus of Eresus: Sources for his Life, Writings, Thought and Influence / Ed. by Fortenbaugh W. W., Huby P. M, Sharpies R., Gutas D. Vol. I-II. Leiden, 1992; 2007;

О душе (фрагменты) / Пер. Г. Ф. Церетели // Таннери П. Первые шаги греческой науки. СПб., 1902;

Исследование о растениях / Пер. с др.-греч. и примеч. М. Е. Сергеенко; ред. И. И. Толстого и Б. К. Шишкина. М.;Л., 1951;

Характеры / Пер., ст. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1974; О камнях / Пер. А. А. Россиуса // ВДИ. 2005. № 3. С. 306-331;

О цветах / Пер. В. П. Зубова // Точки-Puncta. Вып. 7. 2007. С. 7-21;

О музыке (фрагменты) / Пер. Е. В. Афонасина // Schole. Вып. 6.1. 21012. С. 111-134.