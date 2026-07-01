ФЕОФИЛАКТ СИМОКАТТА

Византийский историк, секретарь императора Ираклия I .

Происходивший из знатной александрийской семьи, Феофилакт Симокатта (букв. «Курносый») приобрел хорошее систематическое образование, возможно, учился в Афинах, где получил риторскую и филолого-богословскую подготовку. В 610 г. Симокатта прибыл в Константинополь в составе экспедиции, приведшей к свержению императора Фоки и воцарению Ираклия I.

Среди художественных и эпистолярных произведений, оставленных Феофилактом Симокаттой, его перу принадлежит также «История». Задуманная как продолжение труда Менандра Протиктора, она стала важнейшим источником о правлении императора Маврикия. При написании «Истории» (между 628-38 гг.) Симокатта использовал сочинения других авторов (в том числе несохранившиеся) и официальные документы. В изложении событий Феофилакт стремится к объективности и беспристрастности, допускаемые им немногочисленные ошибки и неточности носят случайный характер.

Сочинения:

История. Вступ. ст. Н.В. Пигулевской, пер. С.П. Кондратьева, прим. К.А. Осиповой. М., 1957;

Памятники византийской литературы IV – IX вв. / Отв. ред. Л.А. Фрейберг. М., 1968.

Автор статьи: А. Н. Слядзь