ФЕОФАНА ПРОДОЛЖАТЕЛЬ

Анонимный византийский историк середины Х в., чей труд под общим заголовком «Жизнеописания византийских царей» представляет собой продолжение «Хронографии» Феофана Исповедника .

Созданная при дворе Константина VII Багрянородного хроника Продолжателя Феофана является официальным памятником историографии Македонской династии и охватывает период 813-961 гг. Обрываясь на полуфразе, сочинение Продолжателя Феофана распадается на четыре стилистически различающихся блока.

Первая часть повествует о 813-67 гг. и завершается известием о гибели василевса Михаила III, выставленного в самом невыгодном свете, в отличие от сменившей его Македонской династии. Вторая часть, «Житие Василия» – панегирик императору Василию I, подготовленный при содействии его внука Константина VII. Третья часть, обнимающая 886-948 гг., является одной из редакций хроники Симеона Логофета (с рядом иногда существенных добавлений) и составлена в правление Никифора II Фоки. Четвертая часть, посвященная 948-61 гг., написана после 963 г. современником событий, возможно, логофетом стратиотов и эпархом Константинополя Феодором Дафнопатом, которого нередко называют автором всей хроники Продолжателя Феофана.

Сочинения:

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд. СПб., 2009.

Автор статьи: А. Н. Слядзь