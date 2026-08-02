ФЕОФАН (ПРОКОПОВИЧ)

Архиепископ Новгородский (с 1725), первый вице-президент Святейшего Правительствующего Синода (с 1721), первенствующий член Синода Русской Православной Церкви (с 1726); проповедник, государственный деятель, писатель и публицист, поэт, философ, сподвижник Петра I.

Детство, юность

О юности Елисея (Елеазара) известно мало. Отец его умер вскоре после рождения сына, а мать, принадлежавшая к старинному роду Прокоповичей, скончалась, когда Елисею было семь лет. С этого момента мальчик воспитывался дядей по материнской линии – Феофаном Прокоповичем, являвшимся ректором Киево-Могилянской академии.

В период с 1692 по 1697 год Елисей обучался в Киево-Могилянской духовной академии, после чего прослушал курс лекций во Львове. С 1697 по 1698 год учился в Польше, перейдя в униатство, а с 1698 по 1701 год – в Риме, в известной иезуитской коллегии св. Афанасия, где значился под именем Самуила Церейского. Вполне вероятно, что фамилия была подлинной, а имя Самуил было принято при принятии католичества. Кроме того, Елисей слушал лекции в университетах Лейпцига, Халле и Йены.

В 1704 году Елисей вернулся в Киев, где вновь принял православие, а с ним и имя и фамилию своего скончавшегося на тот момент дяди-опекуна – Феофан Прокопович.

Киево-Могилянская академия

В Киево-Могилянской академии Феофан стал преподавать поэтику, потом риторику, философию и, наконец, богословие. Также, по этим дисциплинам им были составлены руководства. Вместе с этим Прокопович писал стихи на русском, латинском, польском языках. В 1705 году Феофан написал трагикомедию «Владимир», в основу сюжета которой была положена история введения христианства на Руси киевским князем Владимиром. Изображая победу христианства над язычеством и осмеивая жрецов, как поборников суеверия и невежества, Феофан Прокопович выступил горячим защитником просвещения. В 1709 году в честь Полтавской победы Прокоповичем была сочинена панегирическая проповедь «Епиникион», переведенная автором на латинский язык по приказу Петра I.

В 1711 году Феофан Прокопович был вызван Петром в царский лагерь во время Прутского похода, после чего Петр назначил Феофана ректором Киево-Могилянской академии и игуменом Братского монастыря в Киеве. Уже на новой должности Прокопович продолжил свою преподавательскую деятельность, издал ряд популярных рассуждений, диалогов и проповедей, затрагивающих различные богословские вопросы.

Петровская реформа церкви

В 1716 году Петр вызвал Прокоповича в Петербург для осуществления реформы церкви.

Дело в том, что Феофан Прокопович проповедовал цезарепапизм и считал, что император является понтификом, то есть епископом над всеми епископами и главой не только над мирским чином, но и над духовенством. С этой целью он написал книгу «Розыск историческии, коих ради вин, и в яковом разуме были и нарицалися императоры римстии, как язычестии, так и християнстии, понтифексами или архиереами многобожнаго закона; а в законе христианстем, христианстии государи, могут ли нарещися епископи и архиереи, и в каком разуме» (1721), в которой теоретически обосновал цезарепапизм.

В 1718 году Феофан был рукоположен во епископа Псковского и Нарвского, фактически пребывая в Петербурге. С этого момента он стал главным помощником Петра Великого в делах духовного управления. Им составляются или, по крайней мере, редактируются все важнейшие законодательные акты по делам церкви; по поручению царя он пишет предисловия и толкования к переводам иностранных книг, учебники, богословские и политические трактаты и проч. Им были составлены «Духовный регламент» (1721), «Слово похвальное о флоте российском», «Слово о власти и чести царской» (1718), подробный комментарий к «Уставу о престолонаследии» (1722) под заглавием: «Правда воли монаршей во определении наследника державы своей» и многие другие сочинения, где Феофан изъяснял проблемы гражданского и церковного права, а также престолонаследия, утверждая принципы просвещенного монархизма.

В 1720 году Феофан Прокопович был возведен в сан архиепископа.

При образовании в 1721 году Святейшего Синода Прокопович стал его первым вице-президентом (и по смерти Стефана Яворского — его фактическим руководителем), с 1726 года — первенствующим членом Синода.

В 1725 году Феофан Прокопович стал архиепископом Новгородским.

После Петра I

При Петре Феофан имел колоссальный авторитет, позволявший ему действовать совершенно без опаски, не обращая внимания на своих политических оппонентов. После смерти Петра ситуация изменилась, но ненадолго. Прокопович сумел завоевать доверие императрицы Анны Иоанновны и вновь получив прочное положение при Дворе и в Синоде, обрушился на своих старых врагов, полемику с которыми на этот раз повел уже не столько в литературе, сколько в застенках Тайной канцелярии. Действуя при Петре во благо реформы просвещения, при Анне Иоанновне Феофан Прокопович становится строгим консерватором и панегиристом, оправдывающим существующий порядок даже и в тех случаях, когда он противоречил его собственному идеалу.

Протоиерей Георгий Флоровский писал: «Феофан Прокопович был человек жуткий. Даже в наружности его было что-то зловещее. Это был типический наемник и авантюрист, — таких ученых наемников тогда много бывало на Западе. Феофан кажется неискренним даже тогда, когда он поверяет свои заветные грезы, когда высказывает свои действительные взгляды. Он пишет всегда точно проданным пером. Во всем его душевном складе чувствуется нечестность. Вернее назвать его дельцом, не деятелем. Один из современных историков остроумно назвал его „агентом Петровской реформы“. Однако, Петру лично Феофан был верен и предан почти без лести, и в Реформу вложился весь с увлечением. И он принадлежал к тем немногим в рядах ближайших сотрудников Петра, кто действительно дорожил преобразованиями».

Феофан Прокопович скончался 19 сентября (8 сентября по стар. ст.) 1736 года в Петербурге и был похоронен в кафедральном Софийском соборе Новгорода.

Сочинения:

История о избрании и восшествии на престол блаженной и вечнодостойной памяти государыни императрицы Анны Иоанновны, самодержцы всероссийской. / Примеч. А. Терещенко // Сын отечества, 1837. — Ч. 184. — Отд. 2. — С. 23-73

Краткая повесть о смерти Петра Великого императора и самодержца Всероссийского, сочиненная Феофаном Прокоповичем, Архиепископом Новгородским и Св. Синода Первенствовавшим Членом. С присовокуплением описания порядка, держанного при погребении блаженной высокославной и вечнодостойнейшей памяти Всепресветлейшего, Державнейшего Петра Великого, Императора и Самодержца Всероссийского и блаженной памяти Её Императорского Высочества, Государыни Цесаревны Натальи Петровны. СПб., 1831.

Письма Феофана Прокоповича, писанные в царствование импер. Екатерины I и Петра II. (1725—1730 г.) // Труды Киевской Духовной Академии, 1865. — No.2. — С. 297—310.

Письмо Феофана Прокоповича к киевскому архиепископу о Братском училищном монастыре. 8 сентября 1736 г. // Русский архив, 1865. — Изд. 2-е. — М., 1866. — Стб. 329—336.

Письмо архиеп. Феофана Прокоповича к канцлеру Остерману // Москвитянин, 1852. — Т. 6. — № 22. — С. 1-2.

Показание прореченнаго прежде в словесех Божиих и давно уже явившагося в мире Великаго Антихриста чрез характиры его, в священном писании предложенныя, и по его явлении от многих прешедших лет узнанныя, и ныне ясно видимыя на нём, на пользу прямым истины искателям и рачителем спасения своего и на обличение мятежником, мир в отечестве нашем злобно терзающим и равным безумию своему беззаконием в Боговенчанных владетельных христах Господних показать суетно желающим Антихриста. Список 1812 г. (хранится в Секторе редких книг Национальной библиотеки Республики Карелия, инвентарный номер 36551р). 81 л.

Прокопович Ф. Сочинения / Под редакцией И. П. Еремина. М.-Л., СССР, 1961.

Прокопович Феофан. Философские сочинения в 3-х тт. / Філософські твори в 3-х тт. (на украинском языке). Перевод с латинского. Киев, 1979.

Прокопович, Феофан. Избранные труды / Феофан Прокопович; сост., авт. вступ. ст. и коммент. И. В. Курукин. М., 2010.