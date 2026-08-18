ФЕОФАН ИСПОВЕДНИК

Византийский хронист, монах Сигрианского монастыря, прославленный в лике преподобных.

Феофан Исповедник происходил из знатной семьи, которая, несмотря на приверженность иконопочитанию, пользовалась расположением со стороны Константина V и Льва IV: отец Феофана – Исаак – дослужился до поста друнгария флота. Будучи чиновником при царском дворе Феофан Исповедник к концу 770-х гг. сделал успешную карьеру и удостоился довольно высокого звания спафария (см. Синклит). Однако ок. 780 г. он неожиданно решил уйти из мира и вместе с женой Мегало принял постриг и учредил монастырь Мегас Агрос («Большое поле», в районе нынешней деревни Куршунлу) в Сигрианских горах на южном побережье Мраморного моря. В 815 г. отшельническая жизнь Феофана Исповедника была нарушена: он получил вызов от василевса Льва V на иконоборческий собор в Константинополь. Отказавшись поддержать иконокластов, Феофан около двух лет провел в заточении в Константинополе, а затем отправился в ссылку на о. Самофракия, где вскоре скончался от почечной болезни.

Феофан Исповедник является наиболее вероятным автором «Хронографии» – масштабной летописи, охватывающей период с 284 по 813 гг. «Хронография», созданная ок. 810-14 гг., продолжает труд Георгия Синкелла (ум. ок. 811 г.). Синкелл – палестинский монах, перебравшийся в Константинополь, – собрал массу историографического материала (в том числе греческий перевод сирийской хроники), который Феофан упорядочил, отредактировал и дополнил сведениями о современных событиях. «Хронография» состоит из кратких погодных записей, ориентация в которых осложнена тем, что Феофан Исповедник употреблял особую систему летоисчисления, где точка отсчета (сотворение мира) приходится на 1 сентября 5493 г. до н.э. Наибольшую ценность в «Хронографии» представляет рассказ о VII – IX вв., основанный на несохранившихся источниках. На страницах «Хронографии» ярко проявляется собственная позиция Феофана, в частности, в ожесточенной антииконоборческой полемике и резко негативной оценке личностей и правлений некоторых императоров, например, Юстиниана II и Константина V.

Сочинения:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарии. М., 1980.

Автор статьи: А. Н. Слядзь